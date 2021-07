Nelick : son nouvel EP ‘Tatoo’ entre bohème et nostalgie

Nelick a signé son retour au début de l’été. Avec Tatoo, son nouvel EP, le rappeur nous immerge dans une nostalgie délicieusement sucrée. C’est la chronique aficia !

Après PiuPiu et son style narratif insolite, Nelick revient avec un format plus personnel aux couleurs similaires à ses projets précédents que sont DieuSauveKiwiBunny et KiwiBunnyTape. Sept titres introspectifs et bohèmes que le Kiwi maîtrise à merveille !

Comme un Vieux TaToo

Cette bohème, ce spleen enfant aux air entêtants et contagieux, Nelick les a dans le flow comme un vieux “Tatoo”. Cet EP n’échappe pas à la règle, et nous emmène auprès de questions amoureuses et d’existence, sous un mood gosse chewing-gum des années 80 (“Cadillac” et “Nouveau Pyjama” notamment).

Premiers échecs, souvenirs enfantins, mais douleurs actuelles, le mélange est savoureux. L’artiste se livre tout en rythme et lucidité, le rendu est aussi attachant que voluptueux. Tatoo est un véritable shoot d’enfance saveur caméscope et Candy’Up, qui nous propulse sur une belle vague chill. On note également de judicieuses interludes sous forme d’interview d’enfants qui tentent d’expliquer l’amour avec leurs mots.

Je ramenais pas de teille dans les soirées. T’façon personne m’invitait dans les soirées. C’est pas comme si j’le voulais (menteur). C’est vrai que c’est pas vrai putain. Au lycée j’étais qu’un ‘plus un’, après c‘était pas plus simple. Nelick – Nouveau Pijama

Un duo qui sonne juste

Pour la réalisation de son projet, le rappeur est accompagné par un unique beatmaker, @baekofi. L’alchimie du duo est en place, Nelick maîtrise son sujet, les prods de Baekofi aussi originales que créatives, c’est un véritable plaisir auditif. Aucune redondance ne se fait ressentir, les flows adoptés sont variés, l’écriture dense mais finement menée. Tatoo est un projet passionné, spontané, mais également riche. La qualité du rappeur observe une belle constance, cet EP a fort potentiel de scène qui ne demande qu’à être exploité !

Enfin, au delà de la musique, Nelick arbore une belle esthétique. Toujours soignée, elle sublime la romance aérienne et rétro du jeune lapin. Derrière la direction artistique, on devine une bonne atmosphère de travail et d’échanges autour de chaque élément de l’oeuvre. Les clips auto réalisé de Cadillac, Allo et Tatoo le confirment !

Découvrez Tatoo le dernier EP de Nelick :