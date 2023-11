Charts : Jack Harlow règne en maître avec “Lovin’ On Me”

Jack Harlow signe un nouveau tube avec son single “Lovin’ On Me”, sans doute précurseur d’un nouveau projet. C’est à découvrir sur aficia.

Jack Harlow a le sens du rythme et du sample. Le rappeur américain âgé de 25 ans a déjà 3 albums à son compteur. Déjà actif depuis 2015, son 1er opus paraît en 2020 et rencontre un franc succès suite à la viralité du single “What’s Poppin”. Il a ensuite prêté son flow à Lil Nas X sur le redoutable “Industry Baby”, qui lui permet de décrocher son premier #1 aux USA. Mais c’est surtout en 2022 qu’il explose avec l’album Come Home The Kids Miss You. Jack Harlow est bien aidé par la pépite oldschool “First Class”, qui démarre directement #1 aux USA. Il faut dire que ce hit est d’une efficacité sans faille.

Un succès assuré et évident

En 2023, le rappeur de Louisville a proposé un nouvel album nommé Jackman., au succès beaucoup plus confidentiel. Le rappeur est également présent sur l’album du moment : Golden de Jung Kook. Il passe donc rapidement à la suite avec un morceau coup de poing, d’une qualité exquise. “Lovin’ On Me” a démarré directement #1 au Royaume-Uni et conserve sa place en 2ème semaine. Du côté des USA, il grimpe sur la 1ère marche et déloge Taylor Swift. Il faut dire que ce tube est une leçon de rap, tant dans son flow que dans sa production. Très oldschool, il sample “Whatever” de Cadillac Dale. Celui-ci donne un côté swing et habille une production moderne, percutante et incroyablement cohérente.

Découvrez “Lovin’ On Me” de Jack Harlow :

Les chansons de Noël commençant à envahir les classements, Jack Harlow peut se targuer d’être encore présent dans le top 5 Spotify de l’Australie et la Nouvelle-Zélande (#1 dans les 2 cas), du Canada, des USA, du Royaume-Uni. Il est le 7ème titre le plus écouté sur Spotify au monde. Mais gageons qu’une fois la période de fêtes passée, il retrouvera sa place au plus haut. L’artiste a laissé entendre que d’autres titres étaient prêts, ce qui présage un nouvel opus pour 2024.