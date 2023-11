Qui est Jung Kook, qui cartonne avec “Standing Next To You” ?

Jung Kook est prêt à signer la bande son de l’hiver avec, en autre, son titre “Standing Next To You”. aficia décortique le phénomène.

Jung Kook est sans doute un nom qui vous est inconnu. Avec un peu de réflexion, le lien est vite fait avec la K-Pop. Eh bien dans le mille. En effet, le jeune artiste est issu de la formation qui a battu tous les records, aka BTS. La bande est actuellement en pause forcée pour une raison légale : le service militaire obligatoire en Corée du Sud. Même les immenses stars qu’ils sont n’y échappent pas. C’est l’occasion pour certains de se lancer en solo. Jimin et V s’y sont attelés avec succès. C’est maintenant au tour du plus populaire de la bande, Jung Kook, de sauter le pas.

Déjà d’immenses tubes

Jung Kook a lancé les hostilités il y a quelques mois avec “Seven”, en collaboration avec la rappeuse américaine Latto. Le morceau pop est un immense succès. Il est très entraînant mais très très vite horripilant et répétitif. L’artiste a ensuite proposé un autre morceau avec un autre rappeur hypra populaire, Jack Harlow. Le titre “3D” vacille plus vers un côté urbain et, là aussi, c’est un grand succès, certes un peu moins percutant que “Seven”.

Tous les éléments sont donc réunis pour un album brillant et qui porte bien son nom : Golden. On s’éloigne de la K-Pop à proprement parlé pour dériver sur une palette artistique très riches. Le hip-hop, l’électro, voir le funk passent dans la carcan de Jung Kook. L’artiste propose également une très belle ballade nommé “Hate You”. Le projet contient aussi des collaborations très réussies avec Major Lazer et notre DJ Snake national. L’album est un immense succès, #1 en France et aux USA. En Corée du Sud, il réalise l’indécent score de 2,4 millions de ventes en 1 semaine, ce qui constitue le meilleur démarrage pour un artiste solo coréen là-bas.

“Standing Next To You”, la pépite de l’album

Mais le titre qui sort grandement du lot, c’est “Standing Next To You”. Le hit est une prouesse. Il est à mille lieux de ce qu’on attend d’un artiste K-Pop. Brillantissime, il s’agit d’une pépite rétro-funk digne des plus grands du genre. C’est un titre qui aura sans souci pu figurer sur un album de The Weeknd. Le morceau est funky et flamboyant. On passe des guitares électriques aux trompettes sur des rythmes effrénés et dansants. La ligne de basse est démentielle. Il démontre encore une fois le pouvoir tubesque de l’artiste, qui réussit tout ce qu’il touche.

Pour la vidéo, il s’agit d’un hommage à Michael Jackson, une de ces références, tant au niveau des chorégraphies que du vestimentaire. En termes de visuel vidéo, il s’agit d’un parfait mélange de rétro et de futurisme justement. Rétro dans les décors et les tenues, futuriste dans les objets ou la mise en scène. Magnifiquement exécuté, la vidéo colle parfaitement au titre. Jung Kook a également réalisé une prestation live époustouflante chez Jimmy Fallon au USA.

Découvrez “Standing Next To You” de Jung Kook :