Louis Bertholin : on a écouté son premier EP ‘Fragments’ 

Parmi tous ces artistes indépendants qui dévoilent chaque jour de nouveaux projets, nous sommes tombés sur Louis Bertholin qui dévoile un premier projet baptisé Fragments, à découvrir sur aficia.

Cela fait des années que l’on suit Louis Bertholin. En 2019, nous vous parlions de “Last dance” sur laquelle nous misions déjà. 5 ans plus tard, le jeune artiste s’inspire plus que jamais de la musique actuelle et de la nouvelle génération d’artistes pop comme Charlotte Cardin, Harry Styles ou Christine and the Queens. Auteur, compositeur, interprète, il sait tout faire, jusqu’à produire son premier mini-album, disponible depuis ce 26 janvier 2024 ! Après beaucoup de travail, d’excitations et de doutes, il était temps, depuis qu’il en parle !

Nous connaissions déjà deux des chansons extraites de ce projet à savoir “JTM” et “Le boxeur”. Nous avions hâte de découvrir ce que Louis Bertholin nous réservait. Il monte d’un cran avec un projet plus conséquent. Il rembobine le film de sa vie à travers cet EP baptisé Fragments. Des jolis fragments d’émotions, comme un ensemble de chansons mélancoliques où l’artiste se livre à cœur ouvert. Ceci sur des productions toujours pop, entêtantes et léchées. Même s’il y a un peu d’optimisme (“Le vertige”), Louis chante globalement la déception amoureuse. Il propose un univers aux paroles touchantes, qui vont droit au but et nous saisissent dès la première écoute. Si “Fragments” nous rappelle inévitablement un certain “Je m’en vais” de Vianney, on rembobinera toutefois “Comme un film” qui est sans doute le titre fort de cet EP.

Découvrez l’EP Fragments de Louis Bertholin :