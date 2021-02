A7S, c’est la voix de “Breaking Me” de DJ Topic. Au delà de ça, c’est un artiste qui travaille dans l’ombre et qui a répondu à quelques questions pour aficia.

Il est aux crédits des titres “Breaking Me”, “Why Do You Lie To Me” ou plus récemment “Your Love” du DJ allemand Topic, et pourtant son nom est inconnu !

C’est pourquoi nous nous sommes penchés sur le phénomène suédois dont le véritable nom est Alexander Tidebrink dans le civil. Après avoir amassé plus d’un milliard de streams dans le monde, A7S s’apprête à revenir avec un morceau solo à son image. Toutes les indiscrétions sur aficia !

A7S : l’interview…

Lorsqu’on tape A7S sur Google, c’est un modèle d’appareil photo que l’on retrouve en top. C’est difficile de se faire connaître aujourd’hui en tant que songwriter et chanteur ?

( Rires) C’est ce qui arrive quand tu as le même nom que l’une des caméras les plus célèbres ! Au delà de ça, je pense que tant que tu fournis de la bonne musique et quelque chose d’original, il est plus facile se faire connaître aujourd’hui par rapport à il y a quelques années.

Tu es (notamment) la voix du DJ et producteur allemand Topic. N’est-ce pas frustrant de n’être ‘que’ la voix d’un artiste puisque ce n’est pas forcément le nom que l’on retient au final…

Je ne publie pas de musique pour être reconnu ou bien connu. Je crée de la musique parce que j’aime le processus de faire les chansons et d’explorer différentes vibrations et genres.

Tu viens de sortir “Your Love”, une nouvelle et troisième collaboration avec Topic. Que retrouve-t-on de plus que sur les précédents morceaux ?

Ce nouveau morceau est d’abord né avec ATB. Il nous a demandé si nous voulions travailler sur une nouvelle version de son vieux succès « 9PM » ensemble. Ce qui est nouveau sur cette nouvelle version par rapport aux autres morceaux, c’est qu’il est construit comme ce qu’un rappeur ferait en samplant une vieille chanson au lieu de juste faire une reprise comme la plupart des gens le font. Il y a une belle combinaison avec le vieux sample de guitare associé à une production et des mélodies plus moderne.

Le but avec “Your Love” c’est quoi : tenter de faire aussi bien, voire mieux que “Breaking Me” ? Ça va être compliqué non ?

Je suis juste vraiment heureux que les gens semblent aimer « Your Love (9pm) » autant que moi ! Le soutien sur le morceau a été incroyable jusqu’à présent et il va être intéressant de le suivre dans son voyage !

Jusqu’où ira cette collaboration avec Topic devenue presque habituelle dans la musique électronique. Auras-tu l’envie de faire une carrière solo à un moment donné ?

Je vais sortir mon premier single solo dans un futur pas si lointain ! (Sourire)