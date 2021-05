Après la ‘Star Academy’ et avoir emmené au plus haut les Kids United, Jérémy Chapron dévoilera le 11 juin son premier album ! L’occasion pour lui de faire une belle rétrospective et de parler de son premier effort dont il est très fier pour aficia.

Révélé dans la ‘Star Academy 7’ en 2007, Jérémy Chapron a eu des moments de succès, mais aussi des gros moments de doutes. Après l’émission diffusée sur TF1, il a préféré travailler pour les autres plutôt que pour lui-même et ainsi décrocher les opportunités en devenant le Directeur Artistique des Kids United, et en écrivant pour de grands artistes comme Patrick Fiori, Garou ou encore Tina Arena.

Fort de rencontres, de voyages et de conseils, l’artiste de 31 ans se sent enfin prêt à dévoiler une grande partie de lui. Cela prendra forme à travers un premier album qui paraîtra sur le label Play Two le 11 juin prochain sous le nom de 2h17, comme le titre du premier single. Jérémy Chapron revient sur ses nombreuses aventures avant de nous dévoiler les premières indiscrétions de son album, plus de 13 ans après la Star’Ac…