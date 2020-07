Kygo fait revivre le tube “What’s Love Got To Do With It” de Tina Turner… avec Tina Turner !

Kygo dévoile un remix explosif du titre “What’s Love Got To Do With It” de Tina Turner. Découvrez sa version 2020 de sur aficia.

Alors qu’il a dévoilé en début d’année l’album Golden Hour garni uniquement de tubes et de collaborations alléchantes (OneRepublic, Zara Larsson, Kim Pretas…), Kygo revient pour l’été avec une big surprise !

Un monument des années 80

Dans la lignée de ce qu’il a fait avec “Higher Love” de Whitney Houston, le Norvégien de 28 ans s’attaque à un autre monument des années 80, à savoir “What’s Love Got To Do With It” de Tina Turner, elle qui vient de publier un EP autour de sa chanson “The Best”.

“Je ne peux pas croire que je lance une collaboration avec Tina Turner! ‘What’s Love Got to Do With It’ est l’une de mes chansons préférées de tous les temps. Il est surréaliste d’avoir l’opportunité de travailler avec une artiste aussi légendaire!”, a déclaré le DJ via ses réseaux sociaux. C’est culotté, mais Kygo fait une fois de plus les choses bien et fait ainsi revivre un classique.

Découvrez le clip de “What’s Love Got to Do With It” de Kygo :