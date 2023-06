Qu’ils soient tout petits ou qu’ils portent le nom de Kygo, Black Eyed Peas ou R3HAB, tous ont samplé un titre au cours des 12 derniers mois. Mais est-ce devenu une obligation pour passer en radios ? aficia a mené l’enquête

Ce n’est plus un hasard, c’est désormais un effet de mode qui garantit le succès ! C’est une réalité, ces derniers mois, pour ne pas dire ces dernières années, quasiment tous les artistes sont passés par la case reprise (ou sample) pour défendre leur projet du mieux possible en radio. Même David Guetta s’y est frotté (avec “I’m Good”). Avec ce titre, il s’apprête d’ailleurs à signer son son plus gros succès.

TOP 60 des titres les plus diffusés en radios

En effet, si l’on regarde le classement des titres plus diffusés en radios sur la semaine du 9 juin 2023 (classement établi par le SNEP), vous serez surpris d’admettre que c’est déroutant. Intéressons nous à ce classement justement :

En 5è place : David Guetta – Baby Don’t Hurt Me feat. Anne Marie & Coi Leray (sample Haddaway’s – What Is Love)

: David Guetta – Baby Don’t Hurt Me feat. Anne Marie & Coi Leray (sample Haddaway’s – What Is Love) En 10è place : The Weeknd x Metro Boomin x 21 Savage – Creepin (sample Mario Winans – I Don’t Wanna Know)

: The Weeknd x Metro Boomin x 21 Savage – Creepin (sample Mario Winans – I Don’t Wanna Know) En 17è place : Kygo feat. Paul Mc Cartney & Michael Jackson – Say Say Say (sample de la chanson du même nom des mêmes interprètes)

: Kygo feat. Paul Mc Cartney & Michael Jackson – Say Say Say (sample de la chanson du même nom des mêmes interprètes) En 19è place R3HAB x INNA x SASH! – Rock My Body (sample Sash! – Ecuador)

R3HAB x INNA x SASH! – Rock My Body (sample Sash! – Ecuador) En 23è place : Black Eyed Peas, Daddy Yankee – Bailar Contigo (sample Scatman John’s Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop)

: Black Eyed Peas, Daddy Yankee – Bailar Contigo (sample Scatman John’s Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop) En 36è place : Sound Of Legend – Some Kind Of Kiss (sample (I Just) Died In Your Arms de Cutting Crew)

: Sound Of Legend – Some Kind Of Kiss (sample (I Just) Died In Your Arms de Cutting Crew) En 40è place : Francis Mercier – 1er Gaou (remix de Magic System)

: Francis Mercier – 1er Gaou (remix de Magic System) En 44è place : Alexy Large – Dingue de toi Turn Me On (reprise de Kevin Lyttle)

: Alexy Large – Dingue de toi Turn Me On (reprise de Kevin Lyttle) En 56è place : Chiloo – Je m’en vais (sample Vianney)

Le constat est simple : un titre sur 6 qui se trouve dans le Top 60 des titres les plus diffusés en radios emprunte des éléments de titres originaux. Jamais cela n’avait été aussi remarquable en radios que depuis 2023. L’avantage pour l’auditeur, c’est qu’il est capté par une mélodie qu’il connaît, qui lui ait familier. Cela lui rappelle un moment, une histoire. Mais cela faisait longtemps que nous n’avions pas entendu Kygo, INNA et Jason Derulo en radios, non ? Il fallait que ce soit avec un titre samplé, et pas un original. C’est dommage !

Est-ce une fénéantise devenue généralisée de la part des artistes, un manque d’inspiration, ou tout simplement un effet de mode porteur fait volontairement ? Nous avons notre avis sur la question. Mais c’est surtout un succès qui ne se dément plus…

Sound Of Legend roi des samples !

Côté électro, s’il y en a bien un qui collectionne les reprises – c’est d’ailleurs devenu sa marque de fabrique – c’est bel et bien Sound Of Legend. “Sweet Dreams” (35 millions de lectures sur Spotify), “Maniac” (30 millions) et désormais “Some Kind of Kiss” reprenant Cutting Crew… Sound Of Legend n’en finit plus de reprendre des classiques des répertoires 80’s et 90’s et en faire à sa sauce, et ça marche ! La preuve avec les chiffres à l’appui : 3 millions d’auditeurs mensuels rien que sur Spotify !

Se pose alors une vraie question : les radios (l’exemple le plus frappant est celui d’NRJ) privilégient les reprises plutôt que les titres originaux. NRJ diffuse par exemple dans sa playlist journée (dont les titres sont joués 4 à 8 fois en moyenne) un titre sur deux diffusé qui est une reprise. Évidemment, les morceaux extraits de la précédente liste y figure. À cela, s’ajoutent des morceaux comme Hypaton & David Guetta – “Be My Lover” (reprise de La Bouche). Même Jason Derulo s’y frotte avec “When Love Suck” (reprise de Dido). Cela en devient navrant.

Quid des artistes français ?

Si cela colle si bien à la peau pour Clara Luciani de reprendre ABBA dans la réédition de son dernier album, on ne peut pas en dire pareil pour tout le monde. On trouve cela dommage d’entendre des artistes de la scène émergente comme Chiloo, reprendre “Je m’en vais” de Vianney pour exister. Hélas, avec cette reprise, il signe son plus gros succès en carrière et se voit plébiscité par les radios. À croire qu’ils sont mis de côté lorsqu’ils ne jouent pas de reprises…

Depeche Mode, Nik Kershaw..

Enfin, si l’on se réfère à la Playlist “Banger” de Spotify, on y retrouve un bon nombre de titres électro. Alok / Sigala & Ellie Goulding qui samplent ouvertement Depeche Mode, Bassjackers qui reprend le cultissime “The Riddle” dans son morceau “Wrong ou Right”, ou Trinix qui sample “The Magic Key” dans son dernier track portant le même nom. La liste est longue, et affolante. Et ce n’est pas forcément leur meilleur morceau respectif. Et pourtant, ça fonctionne !