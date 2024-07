Clo dévoile son nouveau titre entraînant “FOMO”

Le vendredi 12 juillet, l’artiste lyonnaise Clo a proposé son tout nouveau single “FOMO”. Un beau morceau à découvrir sur aficia !

La compositrice et interprète Clo a dévoilé la chanson “FOMO” le vendredi 12 juillet. Ce titre pop mélodique est caractérisé par des rythmiques fortes, des claviers et cette mélodie entêtante. Au cœur de ce single, la jeune artiste se livre un peu plus et nous invite dans son univers. Un univers mélancolique et solaire, joyeux et triste, coloré et monochrome.

“FOMO” signifie “Fear Of Missing Out” en anglais. Cette expression décrit le sentiment de louper quelque chose d’important, en voulant notamment être partout à la fois. Manquer l’événement de notre vie, manquer l’amour ou le bonheur, et ne rien pouvoir y faire. Selon Clo, les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène car être hyperconnecté n’y changera rien, le FOMO sera toujours présent, plus fort que tout.

Pour accompagner la sortie de cette chanson, Clo a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. On y découvre un personnage après sa soirée d’anniversaire où personne n’est venu. Elle se délecte d’un gâteau crémeux, jusqu’à s’en goinfrer, pour pallier le manque. La compositrice et interprète a également dévoilé une pochette où on peut la voir fumant sur une bougie, symbolisant le temps qui passe, perdu à tout jamais.

La biographie express de Clo

Clo est une jeune artiste lyonnaise pour qui la musique a été le premier langage. Dès l’âge de sept ans, elle commence le piano classique dans l’école de musique du village où elle a grandi jusqu’à sa majorité. Quelques années plus tard, à dix ans, Clo se met à écrire des chansons car elle avait ce besoin très fort d’exprimer ce qu’elle ressentait au fond d’elle. À l’adolescence, elle souhaite apprendre un nouvel instrument : la guitare. Naturellement, sa voix est venue se déposer sur les notes de piano et de guitare qu’elle pouvait jouer.

Elle est membre du collectif d’émancipation des musiciens et minorités de genre Les Canut.es et du collectif Trajectoires. Le 30 juin 2023, elle a proposé son tout premier EP À l’aube où elle aborde les questionnements qu’elle peut avoir dans son quotidien : l’amour, la liberté… Chaque chanson a son propre thème.

Inès Fakche

