Clo en interview ‘Flash’ : “J’ai une esthétique de pop mélodique”

Présélectionnée pour le tremplin du Musilac cette année, Clo est une jeune artiste talentueuse. Elle revient sur son premier EP, ses derniers singles et sur son nouveau projet.

L’interview ‘Flash’ de Clo :

1Peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Clo, je fais de la musique en tant que compositrice, interprète et musicienne dans une esthétique pop mélodique. J’ai lancé mon projet il y a un an et demi. Pour commencer, j’ai sorti mon premier EP l’année dernière qui s’appelle À l’aube et qui comporte six titres. J’ai essayé de balader plusieurs styles, il y a des choses assez acoustiques, d’autres un peu plus produites. Récemment, en 2024, j’ai dévoilé trois titres. Le premier qui s’appelle “Canapé jaune”, le second qui se nomme “FOMO” et le dernier “Les Fleurs”. J’espère sortir un deuxième EP en 2025.

2Peux-tu me parler de tes singles “Canapé jaune” et “FOMO” ?

Bien sûr, je commence par “Canapé jaune”. Je n’ai jamais vécu seule. Je me suis toujours demandée ce que ça ferait si je vivais seule. Est-ce que je serais heureuse ? Est-ce que j’aurais le choix sur ma décoration etc ? Tout en me disant que j’ai la chance de vivre avec quelqu’un avec qui ça se passe très bien. Le fait de mettre ça en chanson, c’est comme si le sujet ne me trottait plus après dans la tête. Finalement c’est une véritable chanson d’amour.

“FOMO” est une chanson qui parle du FOMO (Fear of missing out), c’est le fait d’avoir l’impression qu’on va manquer quelque chose. Ce phénomène a été décuplé par l’arrivée des réseaux sociaux. C’est aussi ce truc d’avoir envie d’être partout à la fois et on ressent le FOMO car on ne peut pas être partout et on a l’impression de manquer quelque chose.

3Pour “FOMO” tu as dévoilé sur les réseaux sociaux plusieurs courtes vidéos. Peux-tu m’en dire plus ? Pourquoi ce choix ?

On a posté plusieurs vidéos à des moments espacés. Il y a ce personnage assis à une table, devant un gâteau d’anniversaire. On ne sait pas si c’est une fin de soirée ou si personne n’est venue. Dans l’une des vidéos on voit cette personne qui dévore ce gâteau, un peu comme quand on scroll sur les réseaux jusqu’à l’infini car on a envie de se goinfrer d’informations, c’est l’idée symbolique derrière ça. Le visuel est très important pour moi.

4Un nouveau projet émerge depuis quelques temps dans ton esprit n’est-ce pas ?

Tout à fait ! J’aimerais monter une formule trio. L’idée est d’avoir deux musiciens avec moi sur scène mais aussi de m’ouvrir un peu pour ne pas rester enfermée derrière mon clavier. Le but est de faire évoluer le projet sur scène. On aimerait être prêt pour fin 2024, on y travaille en ce moment. Je travaille avec Maxime et Valentin sur cette formule en trio. J’ai envie de me challenger, de passer devant le piano car c’est ma zone de confort.

5À l’avenir, aimerais tu faire des collaborations avec d’autres artistes ?

Oui j’aimerais bien. Je ne me suis jamais projetée avec un ou une artiste en particulier mais j’aimerais. Je considère que je le fait déjà un peu avec Valentin, c’est un artiste à part entière, il a ses idées, il a sa patte artistique. Par exemple, sur “Canapé jaune” et “FOMO” c’est vraiment une cocréation et une co composition avec lui. C’est déjà un peu une collaboration mais il est dans l’ombre sauf si tu lis les crédits (rires).

Inès Fakche

Découvrez le dernier single de Clo “Les Fleurs” :