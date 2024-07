Lancelot : Clara Joly s’invite dans son nouveau clip “Madame” !

C’est l’un des talents à suivre en 2024 ! aficia vous propose de découvrir avant sa sortie le clip “Madame” de Lancelot !

(c) Florent Perrin

C’est un artiste que l’on a vu démarré avec “Albert”, et qui faisait partie de nos talents ‘radar’ à suivre en 2024, aux côtés d’Aupinard ou Léman. Ce jeune auteur-compositeur et autoproducteur a très vite été repéré par Pascal Nègre pour intégrer son catalogue d’artistes chez #NP pour le management. Les textes de Lancelot sont puissants de sens, et toujours empreints de nostalgie. Il publiait il y a quelques mois son premier EP Curriculum Vitae, comme un premier moyen de se dévoiler. Dessus, on y retrouve “Madame”. C’est l’histoire d’un homme amoureux, pris dans une relation tourmentée par les vices et travers de sa bien-aimée.

L’actrice Clara Joly pour le clip

Quand au clip, l’artiste raconte son histoire sous forme de fable, à travers le rapport de force entre un homme et une femme s’exprimant par leur taille. Lancelot y apparaît minuscule. Follement amoureux par celle femme incarnée par l’actrice Clara Joly, il se dit prêt à faire beaucoup de sacrifices et de petites attentions auprès de sa belle. Lancelot est comme écrasé par le poids des attentes. La métaphore visuelle illustre véritablement l’abnégation en amour.

Fan de l’artiste ? Pas de problème, il part en tournée ! Après avoir ouvert au printemps les dates d’Hoshi et Eddy de Pretto, Lancelot sera à l’affiche de sa 1ère date parisienne le 3 octobre prochain. Ce sera aux Trois Baudets (Paris). Il jouera également le 7 novembre à Grenoble.

Découvrez le clip en avant-première, avant sa mise en ligne officiel à 18H :