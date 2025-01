Maheva trouve le courage d’“Oser” avec son nouveau single !

Maheva est de retour dans nos casques avec un nouveau single “Oser”. Une balade entrainante aux accents pop à découvrir sur aficia !

Après l’EP Avec un H, paru en juin 2024, dont le titre “La vie n’attend pas” a atteint les 1,9 millions d’écoutes sur Spotify, Maheva terminait l’année 2024 en beauté et dévoile “Oser”. Avancer malgré les obstacles, et toujours aller au bout de ses rêves : tel est le leitmotiv du tube mêlant habilement pop et guitare acoustique. Pourtant, le doute fait lui aussi partie intégrante du texte, “Je suis plus très sûre de moi, attends / Ça y est, ça recommence, je cogite encore un peu trop”, peut-on entendre.

Des paroles qui nous ramènent à un dilemme universel, doit-on tout tenter pour obtenir ce que l’on veut ? Et à cette question, l’artiste de 20 ans nous répond oui. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la chanteuse n’a pas fait les choses à moitié. Un clip a été dévoilé sur YouTube.

Ce nouveau hit s’inscrit pleinement dans la lignée de ses autres titres, où les divers aspects de la jeunesse sont évoqués, de la difficulté de se relever après une rupture dans “Mieux que moi”, à la recherche de l’amour dans le mélodieux “aucune chance” en featuring avec Delso.

Découvrez « Osez » le nouveau clip de Maheva :

Une année qui commence sur les chapeaux de roue

2025 pourrait bien être une année référence pour Maheva. En effet, l’artiste a annoncé une pléiade de festivals dans toute la France, notamment au Puy-en-Velay, à Cannes et à Cahors. L’occasion pour elle de partager l’affiche avec de grands noms, de Jean-Louis Aubert à Zaho, en passant par Santa. Une grande première pour la jeune chanteuse. De quoi peut-être la motiver à “Oser” encore plus. “Tellement hâte de toucher le plus de cœurs possible partout en France cette année” a-t-elle déclaré sur son Instagram. On attend donc Maheva au tournant, sur scène, et en studio.