Maheva en interview Flash : “Cela fait 10 ans que je rêve de ça !”

Elle ouvrait la scène de Ronisia et Zaho au MIDEM. Maheva était de passage au micro d’aficia pour répondre à 5 questions ! C’est notre interview flash !

Nous vous parlions de “Oser”, l’un des derniers singles de Maheva il y a quelques jours. Nous voulions en savoir plus sur cette artiste pleine d’énergie et rayonnante, et comment dire : nous avons été servis en live ! Maheva se produisait en première partie de Ronisia et Zaho au MIDEM (Cannes) le vendredi 30 janvier dernier. Dans le jargon, nous pourrions dire qu’elle a bouffé la scène. Avec sa guitare, Maheva a mis tout le monde d’accord en dévoilant quelques-unes de ses chansons. Elle n’avait que 20 minutes. Mais elle les a bien rentabilisés. Une bête de scène que nous vous proposons de découvrir grâce à notre format court d’interview, l’interview Flash !

Maheva en interview Flash :

1 Peux-tu te présenter au public avec tes propres mots ?

Bonjour, moi c’est Maheva avec un H (elle le précise, ndlr), je suis autrice-compositrice-interprète originaire de Toulouse. Je suis également multi-instrumentiste autodidacte et accro à la scène (Sourire). Cela fait maintenant 10 ans que je chante. Il s’est passé beaucoup de choses dans ma vie. Alors que j’étais encore lycéenne, j’ai remporté le titre de championne du monde de musique instrumentale lors du championnat mondial des arts du spectacle, en 2019.

Je suis alors partie vivre à Los Angeles quelque temps et puis la Covid est arrivée. C’est à ce moment là que je me sers de mes réseaux sociaux pour essayer de percer. Entre temps, j’ai passé les castings de ‘The Voice’ où les fauteuils ne se sont pas retournés. J’ai continué à travailler fort, et aujourd’hui, je fais pas mal de concerts. J’ai également la chance de voir qu’il se passe une sorte d’effervescence autour de mon projet…

2 Es-tu assimilée à un phénomène réseaux sociaux, et de qui t’inspires-tu chaque jour pour continuer à exister ?

Je dirais que oui. J’ai vraiment réussi à générer des millions de vues sur certaines reprises que j’ai pu faire à la guitare comme “Die” de Gazo ou “Amber” de Zola. Je pense qu’on est finalement tous des phénomènes réseaux sociaux. C’est comme ça que je vois la vie aujourd’hui ! Je m’inspire aussi énormément de ces artistes-là, c’est vrai. Mais j’aime également beaucoup ce que font Vianney, Bigflo & Oli et Ed Sheeran dans leurs façons d’écrire les textes, les sonorités, les mélodies.

Découvrez le tout nouveau clip “Tout ira mieux” de Maheva :

3 “Oser”, c’est le nom de ton dernier single. C’est aussi le message que tu veux faire passer ?

“Oser”, c’était l’une des premières fois où j’abordais ce thème, celui de persévérer, se motiver. La musique, c’est un bon moyen de faire passer des messages, de part des mélodies notamment. C’est pour ça que je suis contente de pouvoir faire passer ce genre de messages. Les gens se sont beaucoup reconnus à travers cela d’ailleurs. J’ai reçu une vague de messages de personnes qui avaient osé certaines choses, comme entreprendre, aller de l’avant etc. Je suis hyper reconnaissante de faire passer ce genre de choses.

4 Tu ouvres le concert de Ronisia et Zaho ce soir au Midem à Cannes. Comment te sens-tu à l’aube de cette ouverture ?

Je me sens à ma place, car au final, nous sommes tous des artistes qui aimons faire vibrer les gens. J’ai tellement hâte d’être ce soir, de toucher un public aussi grand, aux côtés d’autres grandes pointures. Cela fait 10 ans que j’en rêve. Surtout que je pense qu’en termes de public, on a des similitudes. Je me dis qu’en termes de productions, je me rapproche parfois de ce que fait Ronisia, donc le public va aimer ! J’écoute beaucoup Ronisia et Zaho en plus, je suis très fan ! En revanche, je ne sais pas si elles me connaissent. Je ne pense pas, du moins pas encore ! Peut-être que si nous nous croisons dans les couloirs… (Sourire)

5 Quels sont les projets à venir et tes plus grands rêves ?

(Sourire) Franchement, j’ai plein de rêves. Une tournée des festivals en fait partie ! Je crois que j’en ai 4 ou 5 d’annoncés pour cet été. J’ai dit à mes équipes “Ne me faites pas partir en vacances, je veux être constamment sur la route !”. Ils ont compris le message, je crois ! On espère également annoncer une tournée dans toute la France ensuite ! (Sourire). J’ai aussi un album qui est prêt. On espère pouvoir le sortir à la fin de l’été. D’ici là, on sort un morceau toutes les 5 semaines.

Concernant l’album, il y a une dizaine de titres. Ils me représentent en tant que jeune femme, sur la façon que j’appréhende la vie, il parle de mes ruptures amoureuses, il retrace parfaitement mon évolution. Et quelle évolution ! Quand j’écoute mes chansons écrites il y a deux ans, je me demande parfois si c’est moi qui l’ai écrite, pour te dire à quel point on évolue… J’espère que les gens se reconnaîtront dedans. C’est une sorte d’introspection pour tout le monde avec quand même des prod’ surprenantes. Cela va dans tous les sens avec une ligne directrice qui est moi, ma guitare et la pop américaine !