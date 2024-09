NTH en duo avec Gloria sur “J’ai grandi”

Il y a un après “Kids United”. À son tour, NTH le prouve avec la sortie de “J’ai grandi”, son nouveau single.

On ne ressort pas indemne d’une aventure comme celle des Kids United, même quand il s’agit de la Nouvelle Génération et non la toute première. On l’a vu avec Gloria ou Esteban récemment. Cette incroyable aventure de 3 années a permis à Nathan (aka NTH) d’acquérir une expérience artistique et vocale hors normes. Il a parcouru la France, et une partie de l’Europe avec 150 dates dont pas moins de 100 Zenith.

Après quoi il s’est précipité à trouver son identité artistique. Son single “Panama” dans un registre pop latino rencontre un joli succès sur les plateformes de streaming et les rotations radios. La machine est lancée. NTH est prêt ! Il s’entoure de Valentin Marceau et Jeoffrey Dandy sur “étincelle”. À nouveau, le jeune homme confirme qu’il a quelque chose de nouveau et de frais à raconter.

Un duo exceptionnel

Plus récemment, les choses bougent encore plus pour NTH. Il retrouve son amie Gloria des Kids United avec qui elle a partagé de beaux moments et avec qui une belle amitié s’est construite. Sollicités par leurs fans qui rêvent de les voir chanter ensemble à nouveau, Nathan a invité Gloria sur un duo qui célèbre leur passé commun, leur évolution et leur amitié réciproque. C’est mignon et ça s’appelle “J’ai grandi”.

Suivez NTH sur les réseaux sociaux, la suite arrive…

Découvrez “J’ai grandi”, le nouveau single de NTH :

Découvrez la vidéo lyric du single :