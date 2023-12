Esteban en interview ‘Flash’ : les Kids United à sa carrière solo…

Il avait 15 ans lorsqu’il a fait les Kids United. Âgé de 23 ans aujourd’hui, c’est avec un projet pop urbain qu’Esteban se lance. plus d’infos sur aficia.

Souvenez vous. “On écrit sur les murs” (410 millions de vues sur YouTube !) en 2015, c’était lui ! Kids United avait été formé en 2015 avec de jeunes artistes talentueux. Parmi eux, Carla, Erza, Gabriel, Gloria, Nilusi et Esteban. Avec le groupe, ce dernier a eu l’occasion d’écumer tous les Zénith de France possibles, eu de nombreuses certifications de disques d’or, platine et diamant.

Mais une carrière est faite de hauts et de bas. Après avoir participé à Italia’s Got Talent et à la version belge Belgium’s Got Talent, puis à The Voice Kids France à 13 ans,le jeune homme redémarre quelques années plus tard une carrière en solo. “J’arrive pas à dormir” est son nouveau single.

Ce nouveau projet s’annonce plus mature, plus assumé, plus cru aussi. Preuve en images avec cette petite interview tournée exclusivement pour aficia !

Découvrez l’interview ‘Flash’ d’Esteban :

Interview réalisée par Valentin Malfroy.