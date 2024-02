Clip “Essoufflé” : Prade replonge un temps dans l’innocence

Prade est un artiste à découvrir. Mêlant plusieurs styles et jonglant avec les émotions, il dévoile “Essoufflé”, un clip à savourer avec aficia.

Il a l’ambition de tisser sa toile musicale, étape par étape, palier par palier. Prade est encore à ses tous débuts dans le paysage, mais ses morceaux retiennent systématiquement l’attention. Et dès la première écoute. Au fil de mélodies soignées et entraînantes, il déballe des brides de son âme, invitant à laisser parler nos émotions. Le tout dans un cocktail pop et rap qui fait mouche.

Cette patte artistique se retrouvera dès le mois de mai 2024 avec Or bleu, un premier EP de 6 titres. En attendant, Prade évolue en musique avec 4 amis d’enfance, et a assuré la première partie de Lujipeka en février 2023. Dans cette lancée, il foulera la scène du Bataclan le 16 mai, en tant que finaliste du tremplin 21Voix – Road To Bataclan.

La mort de l’insouciance

Avec le titre “Essoufflé”, le jeune artiste nous offre une ballade nostalgique dans les allées vides du lycée, dans un moment d’introspection et de souvenirs bouclés. Dans ce clip, Prade s’attaque à l’évolution brutale d’un enfant vers l’âge adulte, là où l’insouciance disparait. Les regards des autres s’intensifient, les actes sont moins spontanés, mais l’avenir reste en ligne de mire.

Découvrez “Essoufflé”, le clip de Prade :