Siyé à coeur ouvert avec “Violence & Poésie”

Après le single “En l’air”, Siyé est de retour avec un nouveau single : “Violence & Poésie”. Un autre sujet, plus intimiste… à l’approche de la sortie de son EP.

Nouveau dans le radar aficia et pas des moindres… On part du côté du rn’b pour découvrir Siyé. L’artiste de 32 ans nous avait déjà séduits avec son côté solaire du le titre “En l’air”. En ce 26 janvier, nouvelle direction pour le parisien qui nous emmène dans les blessures de son coeur. Avec “Violence & Poésie”, Siyé nous ouvre les portes d’une étonnante histoire d’amour.

“Un jour tu m’aimes, un jour tu m’anéantis”

Pour ce premier projet, Siyé lâche les armes vers une musique qui se veut sincère. Une véritable autobiographie musicale, une célébration de la vie, de l’identité et de la croissance personnelle comme on peut le sous entendre en lisant ses réseaux sociaux. “Violence & Poésie” mélange habilement les genres musicaux, les émotions et les expériences pour créer un portrait musical captivant d’un artiste qui n’a pas peur de partager sa vérité.

Ici avec le clip qui l’accompagne (réalisé par Le coeur et la langue), Siyé nous raconte une exploration poignante et poétique de l’amour et de ses complications. Elle nous rappelle que, bien que l’amour puisse être une source de joie et de bonheur, il peut aussi être une source de douleur et de confusion. Et pourtant, même dans ses moments les plus sombres, l’amour a le pouvoir de toucher nos cœurs de manière profonde et durable… Merci Siyé !

Soyez à l’affût, on nous dit à l’oreille qu’un EP sort bientôt !

Découvrez “Violence & Poésie” de Siyé :