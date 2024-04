Siyé en interview Flash : “On peut avoir été dans une situation merdique et en faire quelque chose de beau”

Le nouveau projet de Siyé ‘Amour Béton’ nous a conquis tant par son fond que sa forme. L’occasion pour nous de faire une interview Flash avec le nouvel espoir du r&b !

Intriguant, soigné et assumé ! Siyé vient de nous montrer un beau tour de force avec son projet ‘Amour Béton’ disponible depuis le 22 mars. Avec sa voix chaude qui nous rappelle celle des grands artistes r&b, il utilise sa plume aux services de ses histoires (parfois) les plus intimes. L’amour comme thème majeur, l’artiste parisien a répondu à notre interview flash avec poésie et classe !

Siyé, l’interview Flash :

1Qui est Siyé ? Peux-tu te présenter en quelques lignes ?

Hello Aficia, et merci pour cette interview, c’est super cool !

Moi c’est Siyé, je suis un auteur-interprète originaire de Paris de 33 ans. Je chante depuis toujours mais j’ai commencé à travailler sur mes propres textes en 2021.

Dans mon projet, je suis accompagné de mon producteur de grand talent qui s’appelle SaintLouie et qui s’occupe de toute la partie instrumentale/prod tandis que je suis sur les paroles et les toplines : ça c’est pour faire simple mais en vrai on travaille vraiment en symbiose et on construit sur les idées de chacun.

2 Tu viens de sortir le 22 mars, ton premier projet ‘amour béton’. L’amour sous tous les aspects est au premier plan. Pourquoi ce sujet-là ? Tout à fait ! Quand je parle d’Amour, ça n’est pas uniquement dans sa dimension amoureuse mais dans tous les liens affectifs qui nous connectent aux gens. L’amour c’est la vulnérabilité dans la relation aux autres, c’est ouvrir son coeur et ressentir des choses, que ce soit avec des potes, de la famille, des relations amoureuses et aussi l’amour qu’on se porte à soi. C’est donc aussi un risque car c’est s’exposer à des blessures, des déceptions, c’est avoir des cicatrices, en guérir et en ouvrir d’autres. Alors c’est parfois dur mais le jeu en vaut tellement la chandelle, vivre une vie sans amour je pense que c’est à quoi ressemble l’enfer : moi je prends tout ça et j’en fais des chansons, en vrai je trouve ça plutôt cool !

3 En parlant de ce titre, il est aussi utilisé pour une chanson de l’EP qui raconte un moment important de ta vie. Tu peux nous la raconter ?

“amour béton” c’est une chanson très personnelle, peut-être la plus personnelle de l’EP, qui évoque notamment mon adolescence en tant que jeune homme queer et les épreuves que j’ai dû surmonter dans une forme de solitude assez radicale qui m’a poussé à contempler des idées suicidaires. Alors j’en suis revenu bien sûr, et heureusement, mais j’ai écrit cette chanson comme une déclaration d’amour, et peut-être même une demande de pardon, au tout jeune garçon que j’étais. C’est mon hug à moi-même (et je l’espère à toutes les jeunes personnes ado et queer en galère) pour cicatriser : on peut avoir été dans une situation merdique et en faire quelque chose de beau, c’est assez cathartique !

4 Peux-tu nous parler des artistes qui t’inspirent au quotidien pour ta création musicale ?

Cette question n’est pas facile car il y en a 1 million haha mais je devrais dire Frank Ocean pour les prods de malade, James Blake pour l’onirisme, le groupe Her’s pour leurs magnifiques mélodies de basse et riffs de guitare. Rachel Chinouriri et Yseult qui cassent les clichés sur les genres de musique que peuvent/doivent performer les artistes Noirs(es)…

En français outre Yseult, je dirais Disiz pour la sensibilité de l’écriture. Enfin parmi les artistes que j’ai découverts plus récemment, gros coup de coeur pour Nelick, Swing et Shaga. Je suis obligé aussi de citer SZA, mk.gee, Jordan Ward et Tame Impala !

Désolé…ça fait beaucoup mais cette question est vraiment hard haha!

5 Le LIVE semble être important pour toi. Tu as déjà toute une équipe constituée. Quels sont tes objectifs à long/court terme ?

Ce que j’aime plus que tout, c’est chanter. Donc le live est une part super importante de mon projet, c’est là qu’il s’incarne, prend vie et une autre dimension. Nous avons donné un concert plein à craquer avec plus de 250 personnes à La Caserne à Paris le 21 mars dernier, c’était un moment incroyable de communion et d’échange avec le public (je ne me remets pas des gens qui connaissaient les paroles !), je n’avais jamais vécu cela !

Je dis nous car on a une vraie formation live avec un band de mecs trop stylés (guitare, basse, batterie, synthé). On a créé ce live dans une démarche plus organique, je voulais des vrais instruments sur scène pour donner une expérience vraiment différente de ma musique, il reflète mon appétence pour l’indie rock/Rnb avec pas mal de guitares électriques notamment !

L’idée pour la suite c’est de se produire le plus possible dans des salles type Boule Noire, Disquaires ou Pop up du Label. Et si possible de trouver un tourneur (et une distribution à bon entendeur !), je pense que les gens sont vraiment été surpris lorsqu’ils découvrent le live et qu’il y a un grand potentiel de ce côté là donc on vise haut : peut-être un rendez-vous à la Cigale l’année prochaine haha ?

Écoutez ‘Amour Béton’, le projet de Siyé :