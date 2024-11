Quelques mois après avoir connu la gloire grâce à l’émission The Voice, Vernis Rouge revient avec une nouvelle esthétique et un nouveau son.

Ses admirateurs étaient habitués à ses reprises insolites de hits de rap français, mais depuis l’été dernier Vernis Rouge semble entamer une nouvelle ère de sa carrière. Quelques mois après son single pop rock retro “Amère” – très reminiscent de Clara Luciani -, la jeune franco-libanaise dévoile aujourd’hui un nouveau single intitulé “Comme des loups”.

Produit par Alexandre Zuliani (Thérapie Taxi, Yoa) et coécrit par la chanteuse elle-même, ce titre est un duo avec Zaoui (anciennement membre de Thérapie Taxi). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’alchimie fonctionne de tonnerre – la preuve dans le clip officiel de la chanson, publié sur YouTube. Sur une production synthpop aux airs vintage, le duo chante l’attirance physique qu’ils ressentent l’un pour l’autre, en faisant au passage référence au titre “Les Histoires d’A” des Rita Mitsouko. Sorti en 1986 sur l’album classique du groupe français – The No Comprendo -, c’était un des hits de l’année avec “Andy” et “C’est Comme Ça”.

Vernis Rouge est une auteure-compositrice et chanteuse d’origine libanaise ayant immigré en France durant l’enfance. Manon, de son vrai nom, est une véritable virtuose, et c’est ainsi que dès ses six ans elle apprend le piano parmi d’autres instruments. Elle sort, de façon indépendante, son premier EP intitulé Femme Nue en 2023. Mais c’est véritablement en ce début d’année qu’elle se fera remarquer, grâce à son audition à l’aveugle dans le télécrochet The Voice. La captation de sa performance au piano sur “Bande Organisée” du 13’Organisé va cumuler des millions de vues sur les réseaux sociaux, et aujourd’hui le public attend avec impatience le premier album de Vernis Rouge.

Vernis Rouge sera en concert à La Cigale le 26 février prochain. “Comme des loups” est le premier extrait de son premier album à paraître prochainement.