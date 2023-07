Zaoui a dévoilé son tout premier EP Mauvais Démons en juin 2022 contenant 7 morceaux. Dans quelques mois, son tout premier album apparaitra dans les bacs. Nous l’avons rencontré et interviewé !

Après plusieurs années au sein du groupe Thérapie Taxi en tant que chanteur et compositeur, Raphaël Zaoui, du nom d’artiste Zaoui a lancé sa carrière solo depuis maintenant un peu plus d’un an. Au programme : de la pop et un peu de rock ! Il a sorti son dernier single ”Langue de P***” le 22 juin dernier et a terminé son tout premier album prévu pour octobre 2023. Nous avons voulu en savoir plus sur la carrière artistique de Zaoui.

Zaoui, l’interview flash :

1Quelles sont tes inspirations ?

Je suis très inspiré par le cinéma et par les séries. Souvent ce qui m’inspire c’est de voir des scènes de film qui me touchent, des dialogues etc donc l’image me parle beaucoup. J’écoute pas mal ce qui se fait sur la scène française. Je suis assez curieux de savoir quels sont les projets émergents et il y a pas mal de trucs qui peuvent me toucher à différents moments en fonction de mes moods. Concernant le texte, je suis plus souvent touché par le rap car je trouve que c’est l’endroit aujourd’hui où textuellement il y a les choses les plus intéressantes. Cependant, musicalement je suis plus inspiré par le rock et la pop.

2Ton dernier single ”Langue de P***” est sorti le 22 juin, quel message as-tu voulu faire passer ?

J’ai voulu raconter que globalement on était tous des langues de putes, on se crachait tous les uns sur les autres. Certaines personnes ne sont pas comme ça mais la grande majorité de la population le sont. Finalement, c’est assez marrant et c’est bien de se le dire. Puis de ne pas faire un drame quand tu entends que quelqu’un à parler sur toi car on le fait tous donc de ne pas être trop sensible sur ce sujet là. L’assumer en se disant que ça fait partie des mœurs de notre société. Il ne faut pas s’empêcher d’avancer pour ça. C’est un constat assez honnête en disant qu’on est tous des langues de putes, moi le premier et j’assume.

3Est-ce que tu avais une certaine appréhension de reprendre la route en solo après avoir été porté par la synergie d’un duo ?

C’était en même temps effrayant et très excitant. Après, il y a tout un processus qui a duré des mois voire des années de digestion, qui s’est fait en grande partie pendant le Covid. La première fois où je suis monté seul sur scène, j’avais beaucoup d’appréhension mais tout a rapidement disparu.

Je me suis dit :”Ok il n’y a plus Adé avec moi mais en fait ça le fait, je suis au bon endroit, même tout seul avec mon projet”. Je pense que dans Thérapie Taxi j’étais déjà très leader et très devant, c’est moi qui avait la temporalité du show mais j’avais cette sécurité là où on était deux et parfois on échangeait un peu. J’avais déjà la responsabilité de donner le tempo du show. Je pense que Adé a dû travailler dessus, elle le fait très bien maintenant.

4Est-ce que tu te sens plus libre maintenant dans ton travail ?

C’est compliqué de répondre à cette question car il s’est passé 3 ans. Thérapie Taxi ou non, en trois ans, j’aurai beaucoup changé. Sincèrement, si on était encore ensemble avec Thérapie Taxi, ça n’aurait de toute façon pas du tout la même gueule qu’au début, on aurait voulu faire autre chose. De mon côté, ça me permet d’être au plus proche de qui je suis et de ce que j’ai envie de raconter, sans concession, sans laisser d’espace pour d’autres histoires que les miennes. Il y a un rapport plus personnel, peut-être plus épanouissant mais ça je ne sais pas trop car j’étais très épanoui dans le fonctionnement d’un groupe.

J’aimais bien pouvoir cacher certaines choses sous un groupe et l’énergie un peu plus festive qu’apportait un duo. Dans Thérapie Taxi, que ce soit pour Adé ou pour moi, on s’est laissés des chansons seules pour exprimer des choses qu’on voulait aborder.

Je viens de terminer mon album et les premiers retours que l’on me fait c’est qu’il y a un côté plus dark. Je ne m’en étais pas forcément rendu compte mais en même temps c’est logique. Après j’ai aussi l’envie de me démarquer. Cet album va sortir début octobre.

Pour moi Thérapie Taxi, c’était vraiment lié à une époque et je pense qu’aujourd’hui ça serait démodé. J’ai un peu cette obsession de ne pas être has-been, c’est important pour moi d’évoluer et d’apporter plus de profondeur. Ce qui me rend heureux là maintenant, c’est que je ne sais pas si mon album va marcher mais en tout cas j’ai l’impression d’être en accord avec ce que j’ai fait et avec moi-même.

5Tu es très doué sur scène, est-ce que des artistes t’inspirent pour l’aspect scénique ?

Je sais qu’au début on a commencé à tourner avec Bagarre. J’ai beaucoup appris en étant en contact avec eux. Ils avaient cette espèce d’énergie un peu rock. Je suis vite déçu des gens sur scène sauf quand c’est la teuf ! J’aime ce qui est rock ! Je serai toujours inspiré par des images de vieux groupes de rock des années 70 qui mettent le feu. Ils se libèrent totalement et sont dans une espèce de trans. Il y a aussi ce côté non maîtrisé alors qu’aujourd’hui, j’ai l’impression que c’est plus hype. Souvent, je n’aime pas les gros shows et j’ai beaucoup plus de plaisir à voir un petit groupe se défendre.

Sur la scène actuelle, je n’ai pas souvent de claques d’interprétations. Feu! Chatterton aussi c’est intéressant même si ça n’a rien à voir avec ce que je fais. Je trouve que l’incarnation du chanteur Arthur Teboul est très intéressante, il va vraiment au fond d’un personnage. Je suis impressionné par ça mais je ne sais pas être dans un personnage.