Vernis Rouge en interview ‘Flash’ : “Je voulais secouer l’émission”

On l’avait rencontrée il y plus d’un an. Depuis, la chanteuse Vernis Rouge a fait du chemin et s’immisce tranquillement dans le paysage musical français. Elle a fait s’enflammer tous les réseaux avec un simple teaser des auditions à l’aveugle pour The Voice. Manon, alias Vernis Rouge a repris une chanson à l’opposé de ses sons aux accents de variété française. Un doux flirt entre sexy attitude et urbain. De quoi être pile poil au cœur de sa génération. Elle nous raconte avec spontanéité cette expérience :