Extrait de son premier EP Au Sommet, Adeline Lovo décide d’exploiter “Abandonne” comme nouveau single en l’accompagnant d’un clip surprenant ! aficia t’en dit plus…

De la douceur dans les mots, une fragilité dans la voix, Adeline Lovo est l’une des artistes qui a su graver son empreinte musicale en 2020. Avec ses reprises de “Yeux Disent” de Lomepal (144K sur YouTube) et “PFPC” de Columbine (81K sur YouTube), la jeune artiste de 20 ans a su jouer de sa singularité et de ses diverses influences.

En alliant les titres du rap français qu’elle préfère avec son univers aux accents pop-variété, c’est un premier EP qui a vu le jour à la fin de l’été. Huit titres composés de six reprises et deux titres originaux, “Au sommet” et “Abandonne”. De quoi rentrer en délicatesse dans l’univers d’Adeline Lovo avant de se laisser emporter, prochainement, par un premier album…

En attendant, c’est avec “Abandonne” qu’elle nous offre un message aussi puissant dans le texte que dans l’image. Et surprise, la mise en images que s’offre le titre est interactive !

“Abandonne” ou “Continue” ?

“On sort ce soir ?”, c’est sur cette question que se lance le scénario. En mettant en avant un jeune couple, Adeline Lovo nous immerge dans son histoire. Le titre traite d’une blessure, d’une peur, celle de l’abandon, une souffrance dont seul le temps peut guérir. Écrit par Barbara Pravi et composé par Vincha (Louane, Ben Mazué, Jérémy Frérot,…), Nino Vella (Yseult, Lord Esperanza, Nemir,…) et Antoine Blond, le titre s’inscrit déjà comme un classique.

Tourné entre terre et mer par One Vision Productions, les plans s’enchaînent comme les diverses émotions des protagonistes. Tantôt complices, tantôt distants. Cette vague d’émotions, portée par le doute, ne présage rien d’une fin joyeuse et pourtant… C’est nous, visionnaires, qui avons le sort final entre nos mains ! Tel un épisode de ‘Black Mirror’, l’avenir du couple est de notre responsabilité. Que choisirez-vous entre les deux extensions possibles : “Abandonne” ou “Continue” ?

Un choix cornélien qui place tout de même le clip avec une originalité et une cohérence texte – image remarquable !

Découvrez « Abandonne » de Adeline Lovo :