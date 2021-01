Emmy Liyana de retour avec “Tristesse”

Nouveau titre pour Emmy Liyana qui signe son retour sur le devant de la scène avec “Tristesse”. C’est à découvrir avec aficia.

Souvenez-vous… En 2017 nous avions l’occasion de découvrir Emmy Liyana sur le plateau de ‘The Voice’. C’est d’ailleurs Slimane, qui l’avait découverte dans un bar, qui l’avait inscrite au télé-crochet de TF1.

Ensuite c’est dans le show ‘Destination Eurovision’ que nous avions l’occasion de la retrouver. En effet, elle était en compétition pour représenter la France à l’Eurovision en 2018. Mais c’est bien le tandem Madame Monsieur qui fut sélectionné pour nous représenter avec le titre “Mercy” et le succès qu’on lui connaît. Mais lors de cette compétition Emmy Liyana avait largement eu l’occasion de séduire et conquérir le public avec le titre “Ok ou KO” composé par Zazie, William Rousseau, Jean-Pierre Pilot et Olivier Schultheis…

Un nouveau départ !

Depuis c’est le silence radio. Un silence qui se brise aujourd’hui et que Emmy Liyana annonce comme une ‘histoire qui commence’. Et cette histoire se décline dans sa ‘Life in Purple’ et un premier titre : “Tristesse”. Un titre qui porte la signature de Emmy Liyana, Victor Duport et Theo Grasset.

En mélancolie, douceur et une énergie qui se cache sous une colère forte, Emmy Liyana combat sa “Tristesse” première émotion forte qu’elle présente au public avant de livrer un panel plus large de ses sentiments. À suivre donc…

Découvrez “Tristesse” de Emmy Liyana :