Jive Me attire les contraires sur “Strange Man”

Après le dansant “Karma” calibré pour la saison estivale, Jive Me présente “Strange Man”, un nouveau single en écoute sur aficia !

C’est une rentrée sous les feux des projecteurs qui s’annonce pour le quatuor Jive Me. Fort d’un premier opus aux influences électro-swing paru il y a déjà trois ans, les acolytes sont de retour et préparent activement son successeur. Mais pas question de ronronner pour autant puisque l’univers musical du groupe est en constante évolution, associant désormais davantage la musique électronique et synthétique à une pop fédératrice. Pour un résultat réjouissant ! Et c’est ainsi que Jive Me levait le voile sur le très réussi “Karma” au début de l’été. Mais afin de donner suite à cet hymne estival jubilatoire, le single “Strange Man” a été dévoilé sur toutes les plateformes le 16 septembre.

L’illustration d’une amitié naissante

Avec “Strange Man”, Jive Me conte la rencontre entre Tara Guéraçague et Baptiste Toutant, les deux artistes à l’origine de la création du groupe en 2015. Une rencontre artistique et amicale qui lie deux êtres que tout oppose mais qui, finalement, se révèlent complémentaires. Autobiographique, le titre ne peinera pas à trouver une résonnance en chacun de nous grâce à une thématique universelle. Les contraires s’attirent, c’est bien connu.

Les mots, brillamment interprété par la voix suave de Tara Guéraçague, profitent d’une mise en images poétique. C’est aux côtés du danseur professionnel Andrège Bidiamambu que la chanteuse illustre la rencontre et ses différentes phases, de la découverte de l’autre à la confiance accordée. Impulsant des mouvements gracieux d’une danse aérienne, le danseur invite ainsi Jive Me dans son univers. Tout au long de la vidéo, la chanteuse s’imprègne progressivement des pas de cette chorégraphie et se laisse diriger, symbolique forte de l’éclosion de l’amitié.

Visionnez “Strange Man”, le nouveau clip de Jive Me :