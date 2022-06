Jive Me savoure l’intervention du “Karma”

Trois ans après la parution d’un premier opus éponyme, Jive Me opère un retour réjouissant avec l’entêtant “Karma”. C’est à découvrir sur aficia !

À ses débuts en 2015, le groupe Jive Me réunit Baptiste Toutant à la production et Tara Guéraçague à l’écriture et au chant. Mais suite à un accueil médiatique encourageant, tous deux sont rapidement rejoints par Yoann Boucher à la clarinette et Arnaud Jadeau à la guitare et c’est ainsi que la formation, originale de surcroit, est au complet. Musiciens de talent, les quatre acolytes se révèlent principalement sur scène où ils excellent et parviennent à partager leur goût pour une electro-pop explosive qui tranche avec des textes forts brillamment interprétés par la voix soul de Tara.

Avec plus de 130 concerts au compteur et après la parution de Jive Me, un premier disque éponyme renfermant douze pistes dansantes, le quatuor dévoile un nouveau son fédérateur et calibré pour la saison estivale. Disponible en écoute et en téléchargement sur toutes les plateformes depuis le 24 juin, “Karma” pourrait bien s’imposer comme l’un des hymnes des vacances 2022. Un titre à rajouter d’urgence à vos playlists donc !

La roue tourne !

Avec ce nouveau single, Jive Me fait allusion à une peine de cœur d’abord démoralisante. Mais rapidement, le groupe se délecte du retournement de situation quand l’être ayant provoqué la rupture se rend compte des erreurs commises et tente de les réparer, en vain. “Quand l’amour est si intense / La fin peut être rude / J’ai l’impression d’être l’imbécile / Mais maintenant, qui est l’imbécile ? / Celui qui court derrière / C’est toi et c’est divin / Laisse-moi profiter du bon temps” scande malicieusement la chanteuse, signifiant que la page est tournée.

En effet, Jive Me mise sur des mots qui font du bien au moral et convie tout un chacun à positiver car la chance finit toujours par tourner. Outre le texte, la mélodie pêchue de la piste inscrit “Karma” dans un registre solaire et lumineux. Le tout est joliment ponctué par des riffs d’une guitare funky et des arrangements électro euphoriques.

Écoutez “Karma”, le nouveau single de Jive Me :