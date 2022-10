Jive Me en interview ‘Flash’ : “Notre amitié représente le fil rouge de nos vies”

Peaufinant actuellement un deuxième opus, l’inimitable Jive Me s’est confié à aficia sur ses projets et sa direction artistique. Découvrez l’interview !

C’est un groupe qui devrait faire parler de lui dans les prochains mois. Étoile montante de l’électro-pop sur la scène musicale française, Jive Me a le potentiel certain pour faire rayonner la French Touch à l’international. En cultivant un univers musical extrêmement énergique et exigeant, le quatuor fait sensation sur scène, revisitant avec aplomb ses titres. Après un premier disque dévoilé en 2019, Jive Me dévoile ainsi les imparables “Karma” et “Strange Man”, deux premiers extraits d’un deuxième disque en cours de préparation. Pour aficia, les acolytes reviennent sur la genèse de leur dernier single, sur l’évolution de leur style musical ou encore leurs influences.

Jive Me, l’interview ‘Flash’ :



Pourriez-vous présenter la formation Jive Me pour ceux qui ne vous connaissent pas

encore ?

Bien sûr ! Il y a d’abord Baptiste, le geek introverti et Tara, la grande extravertie, le duo fondateur du groupe. Avec nous depuis quelques années, il y a le très charismatique Yoann et le génial Arnaud. On est Jive Me, un groupe d’électro-pop, et ce qu’on aime par-dessus tout, c’est mettre le feu sur scène !

Trois années après la parution de votre premier disque éponyme, vous travaillez actuellement sur un deuxième opus. Dans quelle mesure la crise sanitaire a-t-elle influencé sa création ? Quelle est la direction artistique et quelles sont vos envies pour ces nouvelles chansons ?

La crise sanitaire a dans un premier temps pas mal freiné le projet, car on se produit beaucoup sur scène. Et après quelques mois de paralysie, on s’est remis à écrire et à composer. On a évolué pendant ces trois ans, et notre musique aussi. On a pris conscience de l’émotion qu’on pouvait transmettre avec notre musique. Et c’est justement vers là qu’on va, une palette d’émotions hyper variée. De notre premier album, on a gardé les rythmes entraînants, et l’amour de la musique qui donne le smile, mais là, c’est plus puissant, avec plus de nuances.

Deux singles ont d’ores et déjà été dévoilés et mêlent la musique électronique et synthétique à de la pop. Pourquoi avez-vous décidé d’élargir le spectre musical et de vous orienter davantage vers la musique pop ?

Simplement parce que c’est ce qu’on aime écouter et produire aujourd’hui ! On sait depuis quelques années déjà qu’on tend à aller dans ce sens, et ça s’entend dans quelques morceaux de notre premier album comme “Fantasy”, “Lesson”, ou encore “Starry Night”. Ce qui contribue à cette orientation de style, c’est aussi les grosses claques musicales de ces dernières années, avec les albums de Billie Eilish, Stromae, Polyphia, la Bande Originale d’Arcane, Noisia, Woodkid, et plein d’autres !

Visionnez “Strange Man”, le dernier clip de Jive Me :

Le clip de votre dernier single “Strange Man” illustre d’une façon très poétique et artistique votre rencontre artistique et l’amitié forgée au fil du temps. Comment avez-vous appréhendé l’écriture de ce texte autobiographique ? Et pouvez-vous revenir sur la genèse de ce clip ?

On passe notre vie ensemble tous les deux, il ne se passe pas un jour sans qu’on se voit. On occupe une place si importante dans la vie de l’autre, on ne peut qu’en parler ! Tara écrit de manière très spontanée, le texte de “Strange Man” est venu tout seul, en quelques minutes. Notre amitié représente le fil rouge de nos vies aujourd’hui.

Le réalisateur, Corto Lassus Dit Layus, qui est aussi notre ami, était de suite partant pour mettre en image « Strange Man ». Une fois le processus lancé, sa vision était claire, Tara représente l’âme, Baptiste (interprété par le danseur Andrège Bidiamambu) représente le corps, et le piano, représente l’esprit. Trois entités complémentaires qui forment un tout.

Outre la sortie de l’album, quels sont vos projets dans les mois à venir ?

Tourner le clip de notre prochain single, mettre en scène ce nouvel album pour repartir très vite en tournée avec toute l’équipe ! Il se pourrait qu’on passe en Amérique Latine début 2023 !

➡ Pour suivre l’actualité de Jive Me, rendez-vous sur Instagram 📸