Clip “Esprit qui doute” : Roxaane fait face à sa solitude

Roxaane débarque sur nos écrans avec le clip de “Esprit qui doute”. Une découverte à faire avec aficia.

Il faut l’avouer : nous ne savons pas grand chose de Roxaane… Seul certitude pour le moment, celle que nous aurons le loisir de la croiser sur scène en mars prochain au festival Avec le temps.

Alors, on vous parle de Roxaane uniquement avec nos petites informations… C’est une jeune artiste urbaine qui risque de faire sensation en 2020. Elle débarque d’Amiens et elle a un flow qui vous capte dès les premières secondes.

Pour vous en rendre compte, il suffit de jetter un oeil à sa chaîne YouTube et ainsi découvrir des titres comme “Coeur brisé”, “Pensées” et “Contemplation”. La demoiselle surfe habilement entre rap et chanson française, avec du texte et du sens.

Désarmante de simplicité, Roxaane devrait vous séduire avec sa nouvelle production : “Esprit qui doute”. Un titre introspectif, qui laisse totalement la place à l’interprétation de la jeune auteure, compositrice et interprète. Le titre s’accompagne d’un clip réalisé lors de son passage aux Bars en Trans ce 7 décembre, de quoi vous donner envie de la suivre, et pourquoi pas la voir en live.

Découvrez “Esprit qui doute”, le nouveau clip de Roxaane :