Les albums de la semaine #15 avec Bleu Toucan, Charlie Pâle, Jäde et Eden Dillinger

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu…

Bleu Toucan – EDEN

Bleu Toucan, c’est le duo summer chill à la française. Après 50 millions de streams écoulés, il s’est dit qu’il était peut-être temps de mettre sa musique sous un format plus dense, à savoir un album. Et le voilà ! EDEN est un petit bijou de 55 minutes où ça chante en français, et c’est si rare qu’il est important de le souligner ! Un univers chaud, chaleureux, ensoleillé, où l’on rêve d’escapade, d’amour, et encore de soleil, c’est vrai ! Un album gorgé de bonnes ondes, où sont évoqués la masculinité et une certaine “Chaleur humaine” qu’on a beaucoup apprécié !

Charlie Pâle – JE VAIS OÙ ?

Charlie Pâle lève le voile sur son premier EP, Je vais où ?. Composé de 4 titres et d’une version acoustique, ce projet se veut personnel et intime, un critère qui s’intensifie lorsque l’on sait que l’artiste signe chacun des textes. Néanmoins, on se rend compte qu’en musique, Charlie Pâle parvient à retranscrire l’état d’esprit de toute une génération. Cette génération, c’est la sienne, celle d’une jeunesse en perpétuel questionnement tout en ayant une détermination infaillible et envie d’avancer brulante.

Ces rêves, cette ambition, mais aussi ces doutes sont portés par des productions pop, parsemées par des notes éléctro, que l’on doit au producteur Raphaël d’Hervez.

Notre coup de cœur : “Parasite”

Jäde – MÉTÉO

Jäde n’a pas fini de nous surprendre. Avec sa mixtape Météo composée de 13 titres, l’artiste nous regroupe ses influences mêlant R&B, trap et pop acidulée. On ralenti le rythme et on se laisse succomber par cette voix douce et mielleuse, porteuse d’histoires sentimentales et intimes… Un projet dans lequel on retrouve des collaborations ambitieuses comme avec “Grand Bain” qu’elle partage avec Oxmo Puccino.

Notre coup de coeur : “Météo” pour ses accords addictifs et son cocktail de mélodies qui présagent un été brûlant !

Eden Dillinger – SAUDADE

Eden Dillinger continue ses explorations lyricales et sonores. Dans le style occulte que nous lui connaissons désormais, le requin continue sa plongée en abysses et vient de dévoiler Saudade, un projet de six titres. Productions originales (on salue une nouvelle fois le travail de Piège) variées, Eden Dilinger accentue sa pâte et accouche d’un concept rap entre le divin et l’obscur, comme parfait témoin d’une solitude créatrice. Une démarche artistique indépendante et acharnée qui ne cesse de se parfaire. La rédaction vous aura prévenu, l’Eden est un talent à suivre…

PS : Saudade a été annoncé comme un projet en plusieurs parties, restez à l’affût.

Notre titre préféré : “Sitapa”. Une ambiance sonore mystique, un flow millimétré, une mélancolie contagieuse.