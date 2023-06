Kalika à La Cigale : reine en son royaume

Elle est LA révélation scène de ces derniers mois. Figure féminine parmi les plus programmées des festivals d’été, Kalika est suivie depuis ses débuts par toute la rédaction. Il nous tardait d’assister à son concert soldout de La Cigale. aficia vous raconte !

Il fait une chaleur moite en arrivant à La Cigale. La salle est pleine à craquer et les aficionadas de la lolita cosmique attendent impatiemment son arrivée sur scène. Avant le lever du rideau, on croise quelques copines et copains à elle comme Joanna qui, on l’espère, la rejoindra sur scène pour leur duo « Touche-moi », Maëlle ou encore Oete. Tous sont venus soutenir Kalika qui joue ce soir-là à guichet fermé. Un lourd rideau de velours rouge laisse présager qu’elle nous cache quelque chose ou qu’elle souhaite à l’inverse créer la surprise. 20h45 pétantes les lumières s’éteignent et le public de la Cigale, visiblement conquis, l’accueille comme il se doit.

Elle déboule alors sur scène, armée d’une épée. Derrière elle, un siège en forme de cœur jonchés de pics est planté dans un décor qui ressemble bien à notre guerrière pop. Car oui, Kalika est pleine de paradoxes. Pop, électro, chanson ou punk, elle est inclassable et ça ne semble pas lui déplaire. Kalika est tour à tour trash sur le tubesque « Chaudasse » ou pudique sur le superbe « Dinosaure », titre qu’elle terminera grâce à son public qui connait l’ensemble des paroles par cœur. À peine la chanteuse entonne t-elle les prémices d’un couplet que le public la rejoint, parfois plus fort qu’elle. C’est peut-être à ça qu’on reconnait une chanteuse adulée et son futur succès, à la chaleur humaine. Et notre chanteuse n’en manque clairement pas.

Tornade scénique

Voix parfaite et mise en scène bien ficelée, Kalika est une performeuse hors pair. On distingue parfois quelques filiations évidentes comme celle avec Yelle, groupe que Kalika connait bien car c’est lui qui lui a offert ses toutes premières parties. Une connivence musicale validée par le très sexy « Les glaçons ». On espère les voir débarquer quand le gimmick de ce hit s’enclenche. Le groupe breton n’est pas là mais une autre surprise de taille nous attend puisque Bilal Hassani la rejoint sur scène pour la chanson « Popstar ». Un tandem détonnant et clairement évident.

Accompagnée de ses fidèles acolytes Balthazar Picard et Matéo Picard (les deux comparses sont cousins), elle enchaine 19 titres qui allient EP et premier album. On a même droit à une chanson inédite « Brock N’ Rock » , qu’elle explique n’avoir encore jamais chantée sur scène.

Artiste 2.0 par excellence, Kalika explore les doutes de toute une génération. Elle raconte des histoires qui ressemblent étrangement aux nôtres. Sans filtre. Sans faux semblants. Ce soir-là Kalika a plus que convaincu. Elle a vampirisé toute une Cigale. Déroutante et inclassable, Kalika semble s’imposer définitivement sur la scène française de façon déjantée et décalée !