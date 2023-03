Kalika, Vay et Fils Cara : 3 albums qu’on conseille (déjà) ! 

Kalika, Vay & Fils Cara : ce sont les artistes de la scène émergente qu’on suit depuis les débuts ! Après plusieurs singles, les voilà qui déboulent avec un premier album. aficia vous en parle !

Kalika

C’est l’artiste pop sulfureuse à suivre en 2023. Si beaucoup l’ont repéré avec une reprise de PNL, l’artiste a confirmé singles après singles, et surtout live après live, qu’elle était une artiste immanquable ! Véritable guerrière pop sur scène, l’artiste a annoncé une tournée des festivals en 2023 (Printemps de Bourges, Insane Festival, Les Vieilles Charrues…). Elle publiera le 5 mai prochain son tout premier album Adieu les monstres, après l’EP. Dessus, on y découvrira sans doute quelques collaborations (comme Yelle) aussi incontrôlables que torrides, et on a ô combien très très hâte !

Découvrez sans plus tarder le duo Kalika & Yelle :

Vay

Qu’il est loin le temps où nous découvrirons cette voix chaude et percutante dans ‘The Voice’. 4 ans après, et un premier EP baptisé Bleu, Vay que nous avions découvert en co-plateau avec Poupie, publiait son premier album baptisé Cœur le 3 mars dernier. On a d’ailleurs découvert le single “Source”, toujours dans cette veine mi pop, mi rap, mais toujours positif ! On y retrouve également ses succès comme “Vague” ou “On s’perd de vue”. Toujours pourvu de cette voix très singulière et ce grain enraillé, Vay espère à travers ses 15 titres faire résonner ses paroles dans tous nos cœurs !

Découvrez déjà le premier album Coeur de Vay :

Fils Cara

C’est un nom qui rôde dans le paysage musical depuis quelques temps… Fils Cara, que vous avez peut-être découvert avec “Sous ma peau” dévoilera ENFIN son premier album Amaretto le 17 mars prochain. Comme ses précédentes sorties, le registre prédominant sera la chanson, la pop et le rap. Un joli mélange qu’il a toujours su manier d’une main de maître ! Au programme de ce premier album donc, des chansons d’amour, pop, magnétiques, gorgées de parfums d’Italie, à l’image du dernier single “Cinecittà”.

Découvrez “Cinecittà” de Fils Cara :

Sans oublier, Ussar avec Fold le 31 mars, Gjon’s Tears avec The Game (28 avril), Aime Simone avec Oh Glory (5 mai) et 47 Ter le 14 avril