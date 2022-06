La Bonne Aventure Festival : le grand récap’ !

Le temps d’un week-end, la rédaction d’aficia s’est délocalisée à Dunkerque afin de vous faire vivre le festival La Bonne Aventure. C’était les 25 et 26 juin dernier, on vous raconte !

Si vous suivez aficia sur les réseaux sociaux, vous avez pu vivre la 5ème édition de La Bonne Aventure à travers nos stories Instagram. C’était d’ailleurs la première couverture médiatique d’un festival d’été sur aficia, pour cette saison 2022. Au programme de ces deux jours : concerts, confettis, joie, sunset & co !

Jour 1, samedi 25 juin – Avec Poupie, The Murder Capital, Lilly Wood & The Prick, Roméo Elvis…

La Bonne Aventure est répartie sur plusieurs points stratégiques, notamment le front de mer, l’embarcadère sans oublier l’incontournable Grande Scène.

Afin de retirer nos accréditation, nous nous rendons sur le front de mer. Nous ne sommes même pas encore arrivés que nous reconnaissons déjà l’univers bouillant d’YMNK. On le découvre alors perché sur le balcon du Kursaal, avec vue sur la mer évidemment. Il partage son art et propage son énergie débordante au public bien présent, et ce, malgré la pluie (oui, elle s’est invitée à la fête quelques heures mais n’a pas découragé les festivaliers !).

Nous constatons directement la diversité du public. Des plus jeunes aux plus âgés, toutes les tranches d’âges sont présentes. Les multiples générations embarquent dans La Bonne Aventure et ça, on valide !

Accréditations au poignet, direction désormais la Grande Scène sur la Place du Casino. En clair, l’endroit où nous avons passé la plupart de ce week-end.

16h20 : c’est l’heure des balances pour Roméo Elvis et toute sa team. Seules quelques personnes sont présentes face à la scène. L’artiste belge prend alors le temps de faire des photos avec celles-ci. Des sourires se dessinent sur les visages, venant soudainement illuminer cette place toute grisonnante.

Une averse plus tard, le public franchit peu à peu les entrées et leurs différents contrôles (on a d’ailleurs beaucoup apprécié ce sentiment de sécurité, renforcé par la présence d’un staff et de bénévoles conséquent sur l’ensemble du festival). La régie termine les dernières installations sur la Grande Scène. Un long rideau couvert d’un semblant d’aluminium surplombe l’arrière de la scène, il n’y a désormais plus de doute : la soucoupe de Poupie a touché le sol dunkerquois.

© Elise Dezecache

18h15 précise : le début d’une mélodie que l’on connait bien chez aficia est jouée sur scène. Poupie ouvre les festivités avec “Comme les autres” et c’est parti pour 45 minutes de live. La cowgirl assure, même avec quelques soucis de cordes vocales. Le public la découvre, elle et son monde unique mais plusieurs d’entre-eux sont assurément venus pour elle, et ça s’entend (et se voit !). Poupie clôture son show avec “Feux”, le duo enregistré avec Jul, et c’est bouillant dans le public !

19h : On vient de croiser quelques cowgirls qui nous livrent leurs impressions quant à la prestation de Poupie : elles sont unanimes, “c’était ouf” !

19h25 : c’est déjà l’heure du prochain concert. On retrouve le groupe irlandais The Murder Capital. On s’attendait à une prestation survoltée, et c’est totalement ce qu’ont offert les artistes ! Ils ont embarqué la foule dans leur folie, ont fait trembler la place du casino et ont régalé le public. Et que serait un concert de The Murder Capital sans la venue dans le public du chanteur ? Oui oui, James McGovern a pris un bain (de foule) à Dunkerque !

20h45 : nouveau groupe, nouveau style musical, nouvelle énergie ! Les membres de Lilly Wood & The Prick apparaissent sur scène. À peine arrivés, le public (de plus en plus nombreux) scande les paroles avec le groupe. Un beau moment de musique là encore. Beaucoup d’échange entre les artistes et les personnes venues les applaudir, de la good vibe, des classiques connus de tous : la recette idéale pour un concert réussi ! À l’issue de la prestation, les avis fusent, on tend l’oreille et on constate une forte satisfaction !

Un peu avant 22h : On s’accorde une petite pause, direction le front de mer où de nombreuses installations culturelles sont présentes. C’est aussi l’endroit idéal pour retrouver plusieurs food truck et reprendre des forces avant le prochain live. Mais notre venue sur le front de mer, c’est surtout pour admirer le sunset sur la mer (la pluie s’en est allée, yes !). C’est aussi ça La Bonne Aventure, une localisation parfaite !

22h15 : C’est le feu ! Nous sommes de retour à proximité de la grande scène, et Roméo Elvis s’apprête à débouler. Les gens sont bouillants, comme le concert que s’apprête à donner l’artiste belge. Après quelques minutes sur scène et une performance où il s’est accompagné de sa guitare, l’interprète de “J’ai vu” réclame à son public un pogo. C’est chose faite et il ne se prive pas de le dire : le public du nord sait tenir sa réputation. Bon, quelques personnes ne supportent pas ce moment, mais les équipes de secours rappliquent immédiatement. “Malade”, “Chaud” ou encore “TPA” issu de son nouvel album, Roméo Elvis enchaine et continue d’endiabler la foule.

© Elise Dezecache

Clap de fin pour cette première journée flamboyante. Comme lors de notre précédente couverture, nous sommes totalement conquis par le festival.

Jour 2, dimanche 26 juin – Avec Gaël Faye et Clara Luciani

Nous arrivons un peu plus tard pour cette deuxième et dernière journée à Dunkerque, le temps de faire un saut sur le front de mer et d’apprécier une nouvelle fois les DJ Set, de revenir vers l’embarcadère pour profiter également de l’ambiance festive qui y règne, avant de finalement nous rendre dans le crash de la Grande Scène.

21h15 : Gaël Faye illumine Dunkerque. Engagé et rayonnant, le chanteur rassemble avec ses titres tels que “Chalouper”, “Respire”… Petit et grands admirent l’artiste, qui donne tout. C’est une véritable marée humaine qui est face à lui et ses musiciens. On aime d’ailleurs beaucoup l’ambiance familiale qui se dégage de la scène !

22h45 : C’est le moment du dernier concert de cette 5ème édition de La Bonne Aventure, et l’artiste qui va performer est fortement attendue. Son nom et des applaudissement résonnent sur toute la place…

23h : Avec quelques minutes de retard, l’étincelante Clara Luciani et son groupe investissent la scène. Immédiatement, on saisit le fait que ce show sera brillant et coloré. La plus belle façon de clôturer un festival ! Nous nous sommes pas trompé, c’est la folie, les yeux de tous pétillent. Elle ravit le public avec ses tubes devenus incontournables comme “Le reste”, “Amour toujours”, “Ma sœur” et termine avec “Respire encore”. Le tout avec des projections de confettis pour rendre le moment encore plus intense.

Un peu après minuit : le show se termine, on ressent du soulagement et de la satisfaction de la part de l’organisation et du staff. Les bénévoles s’affairent déjà à cleaner le lieu. La soirée est terminée pour le public, mais pas pour la wonder team La Bonne Aventure.

Ce que l’on retient !

Nous avons fortement apprécié ce week-end culturel dans le nord de la France qui a réuni 45 000 personnes. La programmation musicale était idéale et chacun pouvait s’y retrouver, l’organisation nous a semblé sans faille, nous nous sommes sentis en sécurité et dans la bienveillance la plus totale au sein du festival. Une deuxième année qui a su nous ravir. En clair, nous avons assurément embarqué dans La Bonne Aventure ❤️

Bonus 📸

Sunset & mini 😍

📸 / 📝 Elise Dezecache