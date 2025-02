Clara Luciani enflamme le Zénith de Lille

Les 28 et 29 janvier, Clara Luciani a rempli deux fois le Zénith de Lille, offrant à son public des concerts puissants et émouvants. Nous y étions !

Plusieurs milliers de spectateurs se sont rendus dans la plus grande salle lilloise afin d’assister au concert de Clara Luciani. Dans le cadre de sa tournée, l’artiste a fait étape dans la capitale des Flandres pour deux soirées, les 28 et 29 janvier, au Zénith de Lille. En effet, en novembre, la chanteuse a dévoilé son troisième album, Mon sang, un opus intimiste mais aussi plus rock, inspiré par la naissance de son fils.

Deux escaliers en belles et grandes courbes mènent à l’écran géant, en forme de miroir. Dès les premières notes, une vague d’enthousiasme a déferlé dans le Zénith de Lille. Clara Luciani, rayonnante et charismatique a fait son entrée sous un tonnerre d’applaudissements, prête à offrir à son public une soirée inoubliable. Pantalon de cuir, queue-de-pie noir, gilet à sequins et rose rouge à la boutonnière : Clara Luciani a attaqué le concert par “Cette vie”.

Entre éclats d’énergie et parenthèses de douceur

Accompagnée de ses talentueux musiciens, Clara Luciani a enchaîné ses plus grands succès, de “La Grenade” à “Le Reste”, tout en offrant des moments plus personnels avec des titres introspectifs. Dès les premières notes de “Ma Mère”, une déclaration poignante à sa mère, la ferveur du public s’est fait sentir, reprenant en chœur chaque mot de ce morceau déjà ancré dans le cœur des fans.

Dans un décor de music-hall, alternant guitare et tambourin, elle a insufflé une énergie rock débridée avec “Tout le monde (sauf toi)”, avant d’apaiser l’atmosphère avec une interprétation à la guitare de “Bravo, tu as gagné”, la version française d’un classique d’Abba. Un moment suspendu où l’émotion a gagné la salle, certains spectateurs laissant même échapper quelques larmes. Elle a également rendu hommage à Françoise Hardy, sa marraine musicale, en reprenant un de ses morceaux emblématiques. Une chose est sûre, l’artiste a livré un spectacle à la hauteur des attentes du public lillois.

Inès Fakche