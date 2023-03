Benjamin Porraz, un musicien de Clara Luciani en interview ‘Flash’ !

aficia aime mettre aussi les gens de l’ombre en avant ! Benjamin Porraz fait partie des nombreux musiciens de Clara Luciani et se dévoile à travers une interview en cinq questions. C’est notre interview ‘Flash’ !

Au détroit d’un couloir dans les backstages des Victoires de la Musique, nous avons intercepté Benjamin Porraz. Si ce nom ne vous dit rien, c’est parce qu’il s’agit d’un des musiciens de Clara Luciani… et ce, depuis ses débuts ! C’est ensemble qu’ils ont fait les premières scènes, c’est ensemble qu’ils ont remporté leur première Victoire de la Musique en 2019 (“Révélation scène”).

4 ans après, Clara Luciani et son band ont fait quasi sold-out sur leur dernière tournée. Même si elle n’a pas remporté de Victoires en 2023, Clara Luciania a remporté tous les suffrages dans nos cœurs ! Benjamin Porraza (son projet solo à découvrir ici) a quant à lui accepté de répondre à 5 questions pour notre format Interview Flash !

L’interview ‘Flash‘ de Benjamin Porraz :

1 Comment vit-on le fait de suivre une artiste qui fait partie de ces artistes qui tournent le plus en France ?

Et bien, c’est très cool ! C’est toujours ce que je voulais faire, être musicien, et à travers Clara Luciani, je réalise mon rêve ! Mon rêve était d’être musicien, je ne savais pas trop quoi, où, comment, dans quelle configuration… mais de fil en aiguille, je me suis retrouvé là ! Le faire avec Clara c’est encore mieux car il y a une très bonne ambiance, on s’entend toujours très bien ! C’est hyper familial ! C’est comme une deuxième famille quoi ! On prend soin de tous, des uns et des autres. Il y a un truc très sain, très cool !

2 Comment se prépare les Victoires de la Musique en comparaison à votre tournée classique ?

Les Victoires, là, on a fait une version très proche de celle qu’on fait en concert. Il n’y a pas forcément eu beaucoup de répétitions ce coup-ci. On répète plus pour l’image et la caméra.

3 On se rappelle de l’ambiance qui était omniprésente dans les backstages suite à la récompense de “Meilleur Tournée” l’année dernière. Est-ce une récompense collective que d’avoir un tel trophée ?

Oui, d’une certaine manière, c’est une récompense. C’est toujours agréable ! Sur cette édition 2023, nous étions nommés face à Orelsan pour “Meilleur tournée”. Nous n’étions pas forcément très optimistes, c’est vrai. Mais quand on a gagné la première fois en tant que ‘Révélation scène’, c’était un super souvenir. On avait l’impression d’avoir tout gagné !

4 Comment fais-tu pour essayer de casser une routine qu’un musicien peut avoir en tournée ?

C’est vrai qu’avec la fatigue, répéter les mêmes morceaux, il y a quelque chose qui peut-être fatigant et peut-être un poil lassant. Mais la scène c’est tellement galvanisant, avec des sensations de dingue, que je trouve toujours du plaisir ! J’essaye de changer quelques trucs quand je joue, je peux essayer de trouver de nouvelles idées, on peut toujours changer quelques trucs au moment de l’impro , il y a toujours des moyens pour réinventer tes morceaux.

5 La suite arrive avec Clara Luciani ?

Oui, j’en ai marre d’attendre chez moi, ça m’angoisse ! J’attends ça avec impatience !

Redécouvrez la prestation live de Clara Luciani aux Victoires de la Musique 2023 :