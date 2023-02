Victoires de la Musique 2023 : les pronostics de la rédaction !

Quelques jours avant de savourer les prestations des artistes nommés aux Victoires de la Musique, la rédaction d’aficia joue le jeu des pronostics !

Ce vendredi 10 février, la Seine Musicale accueillera en son sein la 38ème édition des Victoires de la Musique et sa pléiade d’artistes en compétition pour remporter l’un des prestigieux trophées. Des talents emergents aux artistes confirmés, en passant par les créations audiovisuelles et les tournées, ce ne sont pas moins de 10 récompenses qui seront remises au cours de la soirée. Présidée par un artiste de choix, Calogero, la cérémonie verra ainsi se succéder sur scène Stromae, nominé dans quatre catégories, mais aussi Angèle, Orelsan, Pierre de Maere, Pomme, Big Flo & Oli ou encore Mentissa.

Avant de vous faire découvrir les coulisses de cette soirée qui s’annonce riche en rebondissements, la rédaction d’aficia lève le voile sur les noms des artistes qui pourraient remporter les différents trophées !

Artiste masculin

Les nommés : Big Flo & Oli, Grand Corps Malade & Bien Mazué & Gaël Faye, Stromae

2022 aura marqué le grand retour de Stromae, neuf ans après le succès retentissant de Racine Carrée. Si Multitude, son troisième opus tant attendu, n’a pas rencontré la même ferveur dans les charts, l’artiste belge convainc par sa créativité et continue de briller sur scène à travers une tournée mondiale jouée à guichets fermés. Les frères toulousains ne sont pas en reste non plus, enchaînant avec aisance les différents projets. Mais cette année, nous verrions bien le prix se conjuguer au pluriel. Le trio éphémère formé par Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye pourrait faire la différence par la singularité d’un univers mêlant trois personnalités très différentes mais en parfaite symbiose.

Découvrez “Tailler la route”, extrait de l’album événement Ephémère :

Artiste féminine

Les nommées : Angèle, Izïa, Pomme

Si le plaisir de retrouver Pomme et Izïa est indéniable tant leurs derniers albums respectifs Consolation et La vitesse regorgent de pépites, notre pronostic de victoire se porte sur Angèle. En effet, l’artiste belge s’est rapidement imposée comme l’une des artistes féminines les plus incontournables de la scène musicale. Son deuxième disque baptisé Nonante-Cinq s’est écoulé à plus de 300 000 exemplaires, faisant de lui le sixième album le plus vendu en France, en 2022. Forte de nombreux tubes à l’instar de “Libre” et “Bruxelles je t’aime”, l’artiste peut également se targuer de partager des collaborations fédératrices à l’instar de l’entêtant “Fever” interprété aux côtés de Dua Lipa.

Visionnez le clip de “Démons” d’Angèle et Damso :

Révélation masculine

Les nommés : Pierre de Maere, Jacques, Lujipeka, Tiakola

Entre le rap, la pop ou le R&B, l’éclectisme fait mouche dans cette catégorie. Et c’est certainement la raison pour laquelle il est difficile de désigner un vainqueur. Mais pour autant, le jury des Victoires de la Musique devrait, sans grande surprise, remettre le trophée à Pierre de Maere dont l’ascension est admirable. À l’instar de son hit “Un jour je marierai un ange”, son premier disque intitulé Regarde-moi est en voie de connaître un franc-succès. Figurant dans le top 5 des meilleures ventes en France la semaine de sa sortie et à la première place des charts belges, ce disque cultive une pop élégante largement plébiscitée par les médias et l’industrie du disque.

Écoutez “Enfant de” de Pierre de Maere :

Révélation féminine

Les nommés : Mentissa, November Ultra, Emma Peters

Trois artistes particulièrement attachantes concourent dans la catégorie de la Révélation féminine. Mentissa l’emporterait certainement si nous nous intéressions uniquement au facteur notoriété tant l’émouvant “Et bam” et sa collaboration avec Vianney ont pu la propulser sur le devant de la scène. Il ne fait d’ailleurs nul doute que l’année 2023 réservera de beaux moments à cette jeune artiste à la voix puissante. Mais pour cette fois, November Ultra pourrait bien créer la surprise et profiter de ce tremplin pour faire voyager son univers onirique et inimitable présenté dans l’écrin mélodieux qu’est Bedroom Walls.

Découvrez le titre “Novembre” :

Album de l’année

Les nommés : By Your Side – Jeanne Added, Consolation – Pomme, Éphémère – Grand Corps Malade & Ben Mazué & Gaël Faye, Multitude – Stromae, Nonante-cinq la suite – Angèle

Sur le banc des albums en lice, nous écarterions d’emblée Angèle nommée pour la réédition de son disque Nonante-cinq paru en 2021. Il serait surprenant de plébisciter une réédition – bien qu’enrichie de compositions originales – plutôt qu’une création nouvelle intégrale. Qui plus est, la belge sera récompensée dans la soirée pour l’album le plus streamé d’une artiste féminine. En mêlant brillamment l’électro, le jazz, et la pop, Jeanne Added signe quant à elle un retour abouti mais plus confidentiel avec By Your Side. Cependant, nous ne l’imaginerions pas rafler le trophée à Stromae qui offre une belle exploitation sur la durée à son disque Multitude.

Écoutez Multitude, le dernier album de Stromae :

Chanson de l’année

Les nommés : “Coeur” – Clara Luciani, “Flamme” – Juliette Armanet, “L’enfer” – Stromae, “La quête” – Orelsan, “Un jour je marierai un ange” – Pierre de Maere

Soumise aux votes du public, cette catégorie se révèle particulièrement intéressante, constituée de cinq pistes très fortes. Si Juliette Armanet nous embarque avec le virevoltant “Flamme” et Stromae se révèle bouleversant avec “L’enfer”, Clara Luciani signe une véritable pépite avec “Coeur”. Et il y a fort à parier que le cœur du public balance pour cette chanson rétro qui bénéficie d’une mélodie accrocheuse au texte fort de sens. Un clip à l’esthétique épurée sublime de surcroît la chanson.

Visionnez “Coeur”, le dernier clip de Clara Luciani :

Concert de l’année

Les nommés : Juliette Armanet, Clara Luciani, Orelsan

L’année dernière, Orelsan s’était imposé en grand favori, récompensé à trois reprises. Et il se pourrait bien qu’il brille une nouvelle fois aux Victoires de la Musique, notamment dans la catégorie dédiée au spectacle vivant. Porté par le succès incontestable de son disque Civilisation écoulé à plus de 600 000 exemplaires, Orelsan avait proposé le Civilisation Tour, une tournée léchée et visuellement remarquable jouée à guichets fermés en 2022. Avec cette ère ambitieuse, exigeante et créative à souhait, le rappeur mériterait amplement le trophée.

Création audiovisuelle de l’année

Les nommés : “Coup de vieux” – Bigflo & Oli feat. Julien Doré, “Fils de joie” – Stromae, “La quête” – Orelsan

Encore une fois, Orelsan a visuellement placé la barre très haute comme en témoigne la direction artistique proposée pour le clip de “La Quête”, réalisée en partie en pâte à modeler par le réalisateur Victor Haegelin. La mise en images retrace le parcours de l’artiste et sa soif d’aventure et de découverte du monde. Il illustre brillamment les mots du rappeur.

Découvrez “La Quête”, le clip d’Orelsan :