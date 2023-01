Flynn, Will Linley, Nicky Youre : 2023 sera leur année

Flynn, Will Linley et Nicky Youre : trois artistes qui vont semblent inconnus. aficia vous les fait découvrir et mise sur eux pour un grand succès en 2023.

Petit topo avant de rentrer dans le vif du sujet. Ils sont jeunes, ont une bonne maitrise des réseaux sociaux et deviennent rapidement viraux. Ils savent également bien s’entourer et possèdent des talents vocaux indéniables. Ces 3 artistes internationaux ont tout pour nous séduire dans les mois qui viennent.

Flynn – Regrets

Commençons par Flynn. Nous avons très peu d’informations à son sujet, son nom de scène étant un nom très commun au Royaume-Uni. Il est donc difficile de dénicher des anecdotes sur sa carrière et ses débuts. Tout juste savons nous qu’il est irlandais et qu’il a déjà fait la 1ère partie de Lewis Capaldi en juillet dans la mythique O2 Arena de Londres (l’équivalent de notre Bercy). Son 1er gros succès est une collaboration avec un DJ de renom, comme souvent avec ce type d’artiste. Il prête en effet sa voix au morceau “Recognise” (2019) de Lost Frequencies. Cette notoriété grandissante offerte par le DJ belge lui a permis de sortir un EP nommé One Of Us (2020), qui a plutôt bien marché.

Il officie sur un son pop accrocheur bien représentatif de son dernier morceau “Regrets”, sorti en août 2022. Mais pourquoi en parlons nous seulement maintenant ? Tout simplement parce que le titre très catchy a fait son entrée sur bon nombre de radios depuis quelques semaines. Il est habillé d’une délicieuse ligne de basse et d’une batterie énergique. Il en ressort un morceau rudement efficace. Flynn y évoque une histoire d’amour qui a mal tourné, de la séparation au regret de cette dernière. Il a été écrit et produit par Nicolas Rebscher, un auteur compositeur allemand qui collabore surtout avec ses compatriotes. Ce dernier est notamment à l’origine de “No Roots” (Alice Merton), “Girls Like Us” (Zoe Wees) ou encore “Rooftop” (Nico Santos). Ce sont 3 énormes succès qui ont franchi la frontière allemande. Flynn ayant acquis sa notoriété en Allemagne, il y a fort à parier que le destin lui sourira.

Découvrez “Regrets” de Flynn :

Will Linley – miss me (when you’re gone)

Will Linley a une carrière encore plus jeune que Flynn. Le jeune chanteur sud-africain de 20 ans n’a pour le moment sorti qu’un EP nommé kill all my feelings. Il a assouvi sa passion pour la musique pendant la pandémie du Covid 19. C’est sans doute cette pandémie qui l’a poussé à partager de la positivité. Il a notamment fait les 1ères parties de OneRepublic en Afrique du Sud. Il multiplie les vidéos TikTok pour promouvoir son excellent morceau “miss me (when you’re gone)”, succès qui lui a permis de sortir ledit EP.

Et sa persévérance semble fonctionner puisque l’une d’elles atteint plus de 3 millions de vues sur la plateforme et commence à être utilisé tout doucement par les internautes. Ce succès grandissant est arrivé aux oreilles des radios françaises, où les diffusions s’accélèrent. Certaines ont choisi un remix hyper efficace du DJ norvégien Matoma. Il faut dire que le morceau est une véritable pépite, porté par la voix chaude de Will Linley. Une guitare acoustique nostalgique accroche l’oreille et fait de “miss me (when you’re gone)” une sublime ballade. L’artiste y conte son histoire d’amour naissante mais très sincère, illustré par un clip ensoleillé et touchant.

Découvrez “miss me (when you’re gone)” de Will Linley :

Nicky Youre – Eyes On You

Si vous êtes des adeptes de TikTok et d’Instagram, il vous a été impossible d’échapper à Nicky Youre. L’artiste américain de 23 ans a connu une viralité folle sur ces deux plateformes avec son titre “Sunroof”, véritable hit de l’été aux USA. Il a été utilisé dans bon nombre de storys cet été. Le morceau est arrivé jusqu’à la 4ème place du Billboard Hot 100, le classement des titres les plus populaires aux Etats-Unis. Il faut dire que sa mélodie est incroyablement efficace et reste en tête. Curieusement, la France est un des seuls pays à être passé à côté.

L’artiste compte bien surfer sur ce succès avec son seulement 4ème titre nommé “Eyes On You”. C’est un hymne pop redoutable, traitant d’amour, un sujet universel. Il est positif, jovial, hypra entêtant. Il a clairement le potentiel pour confirmer le succès du précédent morceau si Nicky Youre en fait une promotion acérée et invasive. La vidéo est particulièrement attachante et attendrissante. L’artiste y accepte de garder le chaton de son crush dans le but de la séduire. Le petit chat va donc jouer le rôle d’entremetteur. Pour le moment, “Sunroof” fait encore de l’ombre à ce dernier mais nous croyons à son explosion dans les prochains mois.

Découvrez “Eyes On You” de Nicky Youre :