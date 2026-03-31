Cette année, le mythique Comte de Monte-Cristo a inspiré deux spectacles sortis quasiment en même temps. L’un mise sur la fresque théâtrale tandis que l’autre est plus contemporain. aficia a pu assister aux deux représentations et revient sur ces deux visions très différentes du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas.

L’histoire de Monte-Cristo, un roman d’Alexandre Dumas qui traverse les siècles

Pour se remettre dans le contexte, Alexandre Dumas et l’auteur de l’histoire du Comte de Monte-Cristo . Dans ce roman, raconte le destin d’Edmond Dantès, un jeune marin marseillais accusé à tort de bonapartisme. Ce dernier est incarcéré au Château d’If où il rencontre l’abbé Faria qui lui révèle le secret d’un trésor sur l’île de Monte-Cristo. Dantès réussit à s’échapper, découvre le trésor et devient le Comte de Monte-Cristo. Il met alors en œuvre sa vengeance contre ceux qui l’ont trahi.

L’année dernière, le roman avait été adapté au cinéma, remettant ainsi cette légende au goût du jour. Et le succès était au rendez-vous !

Cette année, deux spectacles musicaux viennent à leur tour revisiter l’histoire d’Edmond Dantès.

Monte-Cristo, le spectacle musical

Monte-Cristo, le spectacle musical est une adaptation du roman d’Alexandre Dumas en comédie musicale. Il est joué à partir de février 2026 aux Folies Bergère à Paris avec notamment Stanley Kassa dans le rôle d’Edmond Dantès. Fidèle au roman, cette comédie musicale met notamment en avant les thèmes de la trahison, de l’évasion et de la vengeance.

Ce qui nous a le plus marqué, c’est la cohérence entre les musiques, l’interprétation et les décors. On sent le respect profond pour le texte original d’Alexandre Dumas et cette fidélité du roman qui fait toute la force de cette réadaptation.

La troupe sera en tournée dans toute la France à partir de septembre 2026. La billetterie est en ligne.

La Légende de Monte Cristo

La Légende de Monte Cristo a eu lieu de janvier à février 2026 au Dôme de Paris. Portée par Gjon’s Tears dans le rôle d’Edmond Dantès et Philippine Lavrey dans celui de Mercédès, le spectacle mise sur des chorégraphies immersives avec une mise en scène modernisée offrant une expérience plus dynamique et sensorielle.

Nous avons été tout de suite happés par l’énergie de ce spectacle. Les chorégraphies et les musiques créent une expérience presque immersive. Le choix d’une esthétique moderne, un peu pop, surprend au début, mais finit par donner un nouveau souffle au roman de Dumas. Même si certaines scènes manquent parfois de fluidité narrative, l’émotion, elle, est bien présente et les voix de Philippine Lavrey et de Gjon’s Tears traduisent avec beaucoup d’authenticité la sensibilité et la force de leurs personnages.

Malheureusement, certaines dates ont été annulées. Stéphane Nakache, producteur du spectacle, prévoit un retour l’hiver prochain avec plus de quatre-vingts représentations dans un théâtre parisien avant de repartir en tournée.

Deux visions pour un même mythe

Ces deux spectacles proposent ainsi deux versions différentes de l’œuvre d’Alexandre Dumas. D’un côté, Monte-Cristo, le musical qui privilégie une approche plutôt classique et théâtrale. De l’autre, La Légende de Monte-Cristo. Il se distingue par une mise en scène contemporaine misant sur l’immersion et l’impact visuel.

Deux façons de raconter une même histoire et montrer que le destin d’Edmond Dantès continue de se réinventer sur scène.