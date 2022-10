Kids Return en interview FLASH : « On met la mélodie au centre de nos morceaux »

À l’occasion de la sortie de son album Forever Melodies, nous avons pu rencontré Kids Return pour en savoir plus sur ses inspirations, le processus de création et bien plus encore… C’est à voir sur aficia.

C’est LE duo du moment : Kids Return ! Impossible d’être passé à côté de ces phénomènes qui transposent leur musique sur des mélodies aussi envoûtantes que planantes. Leur nouvel album Forever Melodies est maintenant disponible ! Une pépite qui nous fait voyager dans une autre époque… Les Curieux, Nostalgiques, Aficionados de nouvelles sonorités c’est pour vous !

Découvrez notre interview avec Kids Return :