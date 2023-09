Charlie Loiselier (Respire) : “Le fait de jouer quelqu’un qui existe est un challenge de fou”

À l’écran le 12 septembre dans le film “Respire” diffusé sur M6, la comédienne et chanteuse Charlie Loiselier incarnera la vie de l’artiste Tessae. À cette occasion, aficia a pu lui poser 5 questions sur le tournage, sa vision du film et ses projets à venir…

Nous connaissons l’histoire de Tessae que nous avons pu découvrir autant par sa musique que par son livre Frôler Les Murs. Face au message fort qu’elle véhicule contre le harcèlement scolaire qu’elle a pu subir, aficia a été présent depuis ses débuts pour lui donner la parole sur chacun de ses projets. Après l’édition, la musique… c’est maintenant au cinéma que la vie de Tessae va prendre une belle et nouvelle ampleur. “Respire” sera diffusé mardi 12 septembre avec en vedette Charlie Loiselier dans le rôle principal.

À cette occasion, nous avons pu rencontrer la jeune femme de 22 ans qui depuis 10 ans accumule les rôles au cinéma (Skam, Reuss) et a sorti en janvier 2022 son premier EP Réel. Un nouveau challenge pour l’actrice qui nous livre son ressenti quelques jours avant la grande diffusion.

Charlie Loiselier : L’interview Flash

1Qui est Charlie Loiselier ?

Je m’appelle Charlie Loiselier. J’ai 22 ans et je suis comédienne et chanteuse et ça fait 10 ans que je fais ce métier. Ça me met d’ailleurs un coup de le dire (rires).

J’ai commencé à 12 ans à travailler mon premier projet, c’était une comédie musicale qui s’est jouée au Théâtre du Gymnase avec Lara Fabian qui s’appelait 1939. Je savais que je voulais faire un métier artistique. Mes parents sont tous les deux dans le théâtre. Il y avait un truc depuis toute petite. Puis les choses se sont faites tellement naturellement, sans que je force. C’est comme si c’était venu à moi.

2Tu as été choisi pour incarner la chanteuse Tessae dans le film « Respire » qui sera diffusé sur M6 le 12 septembre prochain. Comment tu te sens à quelques jours avant la diffusion ? Pourquoi as-tu accepté ce projet ?

Je t’avoue, j’ai plein d’émotions qui me traversent, je suis assez stressée mais tellement contente. Je suis fière de ce film, il me tient particulièrement à cœur. La première raison, c’est la première fois qu’on m’offre un rôle où j’ai tellement de choses à défendre et à jouer. Ensuite, il y a de la musique donc ça me parle énormément. Puis, j’adore Tessa donc le fait de jouer quelqu’un qui existe c’est un challenge de fou. Dans tout ça, il y a aussi le sujet qui me parle énormément, je suis fière de pouvoir contribuer et potentiellement aider des personnes à oser parler du harcèlement qu’ils peuvent subir.

3 Qu’est-ce qui a été le plus difficile à gérer sur le tournage ?

Ça a été un tournage hyper éprouvant autant moralement que physiquement. On avait que 20 jours de tournages pour filmer 2×45 minutes. J’avais pas mal de scènes qui étaient difficiles à jouer. Ayant vécu du harcèlement scolaire, c’est des choses qui te replongent dans ton passé. Ce qui était dur, c’était de réussir à faire le parallèle entre la fiction et la réalité.

Dès le premier jour de tournage, j’avais une scène pas super évidente à tourner mais ça m’a mis dans le bain. Cette journée, ça a été aussi la meilleure de toute parce qu’avec toute l’équipe on a senti qu’on pouvait faire un beau film tous ensemble. C’était une superbe équipe, on était tous soudés. On était dans une bonne dynamique !

4 On va pouvoir remarquer aussi ton talent de chanteuse en plus de comédienne. Est-ce que le fait de savoir incarner des émotions comme tu le fais au cinéma te permet d’arriver à mieux interpréter des chansons ?

Oui, c’est plus simple car ça te permet de parfois juste écrire des chansons qui racontent une histoire qui n’est pas forcément la tienne et de réussir à incarner un personnage quand tu la chantes. Quand j’écris des chansons qui me concernent sur des moments que j’ai vécus, je n’ai pas de mal à les interpréter, c’est naturel. Ça m’arrive aussi souvent d’écrire des chansons et de raconter une histoire qui ne m’ait pas arrivé. Le fait d’être comédienne m’aide à incarner une émotion, une histoire, un personnage.

5 Tu as sorti un premier EP Réel en début 2023 et on a pu te voir à l’écran avec Skam ou encore Reuss. Tu envisages de sortir un album ? Quels sont les projets à venir pour toi ?

C’est un premier EP qui a pris du temps à sortir parce que c’est un milieu difficile. Je suis tombée sur des personnes saines qui m’ont permis de sortir ce projet. Cet EP je l’adore mais en ce moment je travaille sur autre chose, un autre style. C’est encore flou ! Je me laisse le temps de me trouver musicalement.

Concernant le cinéma, “Respire” m’a donné énormément de confiance. Je n’ai pas forcément confiance en moi dans ce métier-là. On se remet en question souvent… Quand on m’a dit que j’étais prise pour le rôle, j’avais hyper peur parce que je voyais tout ce qu’il y avait à faire et je me disais que je n’étais pas capable. Au final, j’ai réussi et ça m’a prouvé que je pouvais le faire ! Je suis en mode “cinéma cinéma cinéma” et j’ai des projets à la rentrée qui arrivent mais je ne peux encore rien dire…