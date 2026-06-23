Edaya c’est le phénomène néo-soul qui nous arrive tout droit de la Belgique. Interview Flash avec cette starbaby !

Charismatique, talentueuse et résolument affirmée, Edaya vient de dévoiler un excellent nouvel EP de 6 titres intitulé Star Baby. Naviguant avec brio entre neo-soul, R&B et touches pop, l’artiste belge impose un style unique, porté par une direction artistique ultra-soignée qui reflète également sa passion pour la mode. Déjà sacrée aux Golden African Awards en 2024, elle signe ici un retour puissant sous le signe de l’émancipation, prête à conquérir un public toujours plus large. Rencontre en toute intimité pour une interview flash !

Edaya, l’interview Flash :

1/ Ton EP Star Baby est présenté comme un projet qui évolue d’une phase très introspective vers une posture beaucoup plus affirmée, sans jamais lisser vos différentes facettes. Comment ce switch s’est-il traduit concrètement dans ton écriture et dans ta manière de poser ta voix en studio ?

En fait, la facette introspective est toujours bien présente. Ce n’est pas un passage de l’introspection à l’affirmation, c’est plutôt que l’affirmation s’est ajoutée à l’introspection. De ce fait, cette introspection est beaucoup moins habitée par le doute. Je repars avec une attitude plus sûre de moi, parce que c’est ce que je ressens. Sur le plan vocal, je pense que je me laisse un peu plus aller. J’ai accepté de sortir de ma zone de confort et de faire des choses plus inattendues, là où on m’attendait moins. Je sais que des morceaux comme Le Vent, Négligé ou même Star Baby ne correspondent pas forcément à ce qu’on attendait de moi après Crayon ou Un de nous. L’affirmation vient vraiment du fait que j’ai osé, tout simplement.

2/ Star Baby résonne de manière beaucoup plus forte, comme tu l’as. Il y a un joli contraste entre le côté brillant, presque céleste avec le mot « Star », et une part de vulnérabilité ou de pureté avec le terme « Baby ». Qu’est-ce que ce nom représente pour la femme et l’artiste que tu es aujourd’hui ?

C’est un très bon résumé, car ce sont vraiment ces deux facettes-là qui font partie de moi et qui se retrouvent bien synthétisées dans Star Baby. Après, on va dire que Edaya et Star Baby sont les mêmes personnes. Star Baby est simplement la version évoluée, la version « niveau 2 » ou « niveau 3 » de Edaya. Finalement, les deux se rejoignent petit à petit pour ne former qu’un seul et même ensemble, et pour ne plus jamais s’arrêter.

3/ Le projet navigue entre des titres qui affichent des énergies très différentes. Est-ce qu’il y a un morceau qui a été plus difficile à livrer, que ce soit techniquement ou émotionnellement ?

Les morceaux Négligé et Le Vent n’ont pas été faciles à enregistrer pour moi, car ils demandaient une technique vocale assez particulière. J’ai déjà fait des chansons beaucoup plus faciles à chanter par le passé. Pour celles-ci, il a vraiment fallu pousser la voix. De plus, nous avons enregistré beaucoup de nuit, ce qui a demandé un effort tout particulier.

4/ Concernant l’évolution de ton style, tu es présentée comme la nouvelle pépite neo-soul belge. Comment as-tu travaillé avec ton équipe pour faire évoluer ton ADN vers quelque chose qui te ressemble encore plus ?

J’ai la chance d’être entourée d’une équipe qui m’écoute beaucoup. On s’écoute mutuellement. Je suis toujours très ouverte à leurs conseils et, de leur côté, ils sont toujours prêts à écouter mes idées pour qu’on aille dans une direction qui me ressemble. Ils ne me forcent pas à entrer dans une case où l’on m’attendrait ; on va vraiment là où j’ai envie d’aller. Ils m’aident à le faire correctement, en m’évitant de tomber dans des extrêmes inutiles. C’est vraiment cette alliance entre mes inspirations et leur aide qui a permis de créer tout cela.

En général, je travaille toujours avec mon équipe de base. Après, nous avons différents partenaires pour les vêtements, comme Les Enfants d’Édouard par exemple. Je pourrais citer beaucoup de personnes car nous avons de nombreux partenaires différents, comme Vans également. Cela m’aide énormément de pouvoir piocher dans ces univers et d’avoir accès à des vêtements ou à des pièces auxquels je n’aurais peut-être pas accès initialement. Cela me permet de créer des looks différents, de faire pas mal de shootings et d’apparitions. C’est aussi un excellent entraînement pour affiner et clarifier de plus en plus ma direction artistique.

5/ Justement, en parlant de direction artistique, le clip de “Starbaby“ est ultra soigné et graphique, avec des décors très variés. En quoi le stylisme très mode et ces choix de lieux si marqués incarnent-ils pour toi un message qui fait écho à ce que tu veux refléter dans cet EP ?

Il y a d’abord le côté féminin, cette idée d’avoir confiance en soi et en sa féminité. On ne s’excuse pas d’être des femmes. Je sais que c’est une posture parfois très méprisée, alors j’ai voulu m’approprier des codes assez marquants. Par exemple, le sport : on ne s’attend pas forcément à voir des filles faire du sport en talons et avec un haut strass. On sait bien que personne ne fait cela dans la réalité, mais c’est fait pour que ce soit encore plus remarquable. À travers ces différents lieux, j’ai voulu m’affirmer. Le moment où je signe des autographes, celui où je suis devant la voiture… Tout cela, c’est une forme de manifestation de là où je me verrais et de là où j’ai l’impression de diriger ma vie, tout simplement.

Découvrez l’EP Starbaby d’Edaya :