Eurovision France : Alvan & Ahez en interview flash

La liste des 12 candidats qui se produiront dans l’émission ‘C’est vous qui décidez’, à l’issue de laquelle un(e) artiste sera choisi(e) pour représenter la France au concours de l’Eurovision, est récemment tombée. Parmi ces noms, on retrouve Alvan & Ahez avec qui nous avons pu nous entretenir…

Pour cette dernière interview spéciale Eurovision France, nous vous présentons des artistes aux univers bien marqués. Alvan, un multi instrumentiste qui concourt avec le groupe féminin Ahez et le titre “Fulenn”. À travers ses propositions artistiques, l’artiste breton démontre qu’il est possible de réunir plusieurs styles musicaux. En passant par le rock, l’électro et même une touche de musique du monde, Alvan est bien décidé à créer et partager une musique libre sans se plier aux codes enracinés dans l’industrie du disque.

Alvan & Ahez en interview…

Qu’est-ce qui vous a donné envie de participer à cette aventure ?

Alvan : Quand mon manager a écouté pour la première fois “Fulenn”, il nous a demandé s’il pouvait nous inscrire à l’Eurovision, on a dit oui en rigolant et en étant convaincu qu’on ne serait pas sélectionnés, la musique est selon nous trop inclassable…

Le titre avec lequel vous concourez a-t-il été créé uniquement pour l’occasion ou alors il n’était pas forcément destiné à vous accompagner dans cette compétition ?

Alvan : Je compose parce que j’ai besoin de créer, c’est nécessaire à mon bien être. Je créé égoïstement la musique que je veux écouter, pour me faire kiffer moi. “Fulenn” c’est un peu la B.O de la rencontre Alvan – Ahez. Je l’ai composé dans mon coin en me disant que ce serait cool d’ajouter du chant breton, sans penser au futur de la chanson, juste faire en sorte de créer quelque chose qui soit original, joli et cool à écouter. J’ai donc samplé de vieux enregistrements de mon arrière grand-mère qui chantait en breton, mais le rendu était pas ouf. Je rencontre Marine de Ahez 3 semaines après dans un bar de Rennes, on vient rapidement à parler musique. Peu de temps après, elles se retrouvent toutes les 3 chez moi pour écouter la chanson, écrire les paroles et enregistrer les voix, c’est allé mega vite !

Qu’espérez-vous que le public retienne de votre prestation ?

Alvan : J’espère qu’ils retiendront l’audace de la proposition, notre amour pour la musique et l’énergie que nous mettons tous les 4 pour incarner au mieux “Fulenn”, on détesterait décevoir les gens qui en attendent quelque chose ! On a beaucoup travaillé pour vous offrir le meilleur.

Vous démarrez une grosse opération de promotion autour de ce concours. Comment vous y préparez-vous ?

Alvan : J’ai la chance d’être aidé par mon manager et mon attaché de presse qui s’occupent de répondre aux mails, caler des interviews… Franchement ça se passe super bien, et puis ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent alors on commence à prendre le pli.

Enfin, pourquoi le public devrait-il voter pour Alvan & Ahez ?

Alvan : Je fais de la musique pour qu’elle casse les codes, “Fulenn” est inclassable. C’est vraiment sa force. On verra si les français auront l’audace d’envoyer un truc en breton nous représenter à Turin, nous on y croit !