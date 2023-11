Retour sur le MaMA Music & Convention auquel nous étions !

Le MaMA Music & Convention s’est clôturé le 13 octobre dernier. Le MaMA ? Mais quésaco ? C’est le rendez-vous incontournable des professionnels de l’industrie musicale en France. Il a lieu chaque année à Paris et se tient sur 3 jours. 3 jours intenses, entre conférences, workshops, débats, showcases, et évidemment, rencontres entre professionnels. Retour sur cette édition.

Cette année, c’est donc du 11 au 13 octobre que s’est tenue la 14ème édition du MaMA, dans le mythique quartier de Pigalle. Plus de 170 conférences, débats et workshops animés par 400 intervenant.es étaient au rendez-vous.

Parmi les nouveautés, la structuration des Grands Débats autour de trois thèmes : Musique & Image, Musique & Intelligence Artificielle et Musique & Décarbonation. Nous avons ainsi assisté à des discussions autour de la synchronisation (placement d’un contenu musical sur un contenu audiovisuel, exemple, la musique dans les séries), de l’avenir de la musique face au développement de l’intelligence artificielle (IA), les dangers de celle-ci mais aussi les opportunités.

Vaste sujet également, celui de l’écologie dans le milieu culturel, et plus spécifiquement celui de la musique. Vaut-il mieux désindustrialiser le live et réduire les jauges ? Le public veut-il réellement un spectacle écolo ? Voici quelques-unes des questions abordées par les intervenant.es lors de ces Grands Débats.

©️ Ludivine Pellissier Zaho de Sagazan ©️ Ludivine Pellissier

Pluralité des sujets abordés et valorisation de l’innovation

En parallèle, plusieurs sujets très importants ont été également discutés lors des conventions (ou interview), parfois présentées par des artistes (Thérèse, Zaho de Sagazan). Parmi eux, la santé mentale des artistes, le marketing digital et la prédominance des réseaux sociaux, la prévention contre la soumission chimique, l’institutionnalisation du rap, le rôle d’un éditeur musical.

Résolument tourné vers l’avenir et ce depuis sa création en 2010, le MaMA met également l’accent sur la valorisation et l’intégration de l’innovation dans la filière des musiques actuelles. Nous avons ainsi pu échanger avec des représentant.es de Weezevent (gestion de billetterie), Heeds ( application de management d’événements), My Music Ads (outil de stratégie digitale).

©️ Ludivine Pellissier ©️ Ludivine Pellissier

L’émergence et la diversité au coeur de la programmation musicale

En plus de tous ces débats, workshops et espaces rencontres, il y a bien sûr, la musique. Cette année, ce sont 160 artistes français et internationaux qui se sont produits sur 9 scènes différentes, entre showcases (en après-midi) et concerts (en soirée). L’émergence et la diversité sont au cœur de la programmation que l’équipe organisatrice du MaMA souhaite pointue et ouverte.

Des découvertes qui ne peuvent laisser indifférents, comme Brique Argent, Jeanne Bonjour, Lisa Ducasse et d’autres, que l’on adorait déjà, comme Ysé, Simony et Charlotte Fever. Des artistes plus ‘confirmés’ étaient également conviés. C’est le cas de Chien Noir, Alice & Moi, ou encore Ehla à la Cigale.

L’une des particularités de ce grand rassemblement est qu’il est réservé uniquement aux professionnels, à l’exception des concerts du soir, accessibles au public. Cette année, plus de 5000 personnes étaient présentes pour découvrir la nouvelle scène artistique.

Le MaMA Music & Convention est donc un évènement incontournable pour les acteurs de la filière musicale, mais aussi pour les artistes qui peuvent présenter leur univers au public. Et si ces trois journées, toujours très intenses, sont loin d’être de tout repos, nous avons hâte d’y retourner l’année prochaine !