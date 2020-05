Whitney, Duncan Laurence, Gavin James… nos 5 coups de ♥ de la semaine !

Dans cet immense raz-de-marrée musical qui sort chaque semaine, on vous offre cinq morceaux dont vous ne pourrez plus vous passez sur aficia.

Il est parfois difficile de suivre l’actualité musicale, noyé sous un flux constant de nouveautés… Après notre playlist des coups de cœur de la semaine, on vous propose une sélection de 5 titres à ajouter dans votre collection musicale.

Whitney

On commence avec la douce Whitney, grande gagnante de la dernière édition de ‘The Voice’ publiait ce vendredi 22 mai son premier album Le deal d’une idylle. Notre morceau coup de cœur extrait de cet opus est sans détour “Ce que tu es”. À écouter !

Duncan Laurence

Autre coup de coeur qui continue de nous charmer à chaque sortie, c’est Duncan Laurence, le gagnant de la dernière édition du Concours de l’Eurovision. Après “Arcade” et “Love Don’t Hate It”, l’artiste nous envoie en orbite avec “Someone Else”. C’est beau, tout simplement !

Carla

Après sa participation au Concours de l’Eurovision Junior et le buzz autour de son single “Bim Bam Toi” sur les réseaux sociaux, Carla enchaîne avec sa ritournelle très entêtante “L’autre moi”, un titre pop et coloré à souhait. Par la même occasion, elle annonce l’arrivée de son premier album pour le 5 juin 2020.

Gavin James

Au tour de Gavin James de dévoiler son nouveau single “Boxes”. L’interprète du tube “Always” revient avec un titre fort de sens. Il nous dit clairement qu’il est interdit aux gens de nous mettre dans des “boîtes”, dans des cases, de suivre ses rêves quoi qu’il arrive et de croire en soi. Un beau message !

Lauren Daigle

Pour finir, et alors qu’elle vient de dévoiler le clip de son single “Still Rolling Stones”, Lauren Daigle s’offre également la vidéo lyric de “Rescata”, cette fois dans la langue espagnole. Elle chante le désespoir, la distance et l’amour dans une langue qui lui colle si bien à la peau…