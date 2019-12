Top YouTube : Carla explose les compteurs avec “Bim Bam Toi”

Si Gradur reste N°1 du Top YouTube, Carla arrive en force dans le Top 10 avec “Bim Bam Toi”. Le détail est sur aficia.

Il y a les meilleures ventes d’albums, les meilleurs chiffres en streaming mais il y a aussi YouTube, la plateforme incontournable qui offre le loisir d’écouter de la musique et de se régaler avec les clips. Et quand on regarde les chiffres, YouTube pèse dans le game !

On fait le point des clips les plus regardés sur la semaine du 06 au 12 décembre en prenant en compte uniquement les vues françaises. En clair ? Le classement des clips les plus regardés dans l’Hexagone !

Le Top 10

Le Top 10 n’offre pas beaucoup de nouveautés… Gradur reste N°1 avec “Ne reviens pas” qu’il partage avec Heuss L’Enfoiré, le tout avec une progression de 1,7%. Idem pour le N°2, pas de changement, c’est toujours Tones and I avec “Dance Monkey” en perte de vitesse toutefois.

La véritable surprise est la venue de la jeune Carla sur la troisième marche du podium avec “Bim Bam Toi”. Elle affiche une progression de 220% ! En cause, pas sa prestation lors de l’Eurovision Junior, mais le post sur Tik Tok de Juju Fitcats. Résultat : un véritable engouement, un nombre de reprises sur les réseaux sociaux hallucinant et, forcément, le clip qui arrive dans le Top Tendances.

Pour conclure l’analyse du Top 10, on note la venue de Mister V sur la septième place avec “Jamais” qu’il partage avec PLK. Il était 21ème la semaine dernière et gagne 101% de visionnage.

Les nouveautés…

Il faut descendre à la 37ème place pour trouver la première nouveauté de la semaine !!! C’est avec Juice WRLD et le clip “Lucid Dreams”… Sauf que, bien évidement, ce n’est pas une nouveauté mais bien un engouement suite à l’annonce du décès du jeune rappeur.

On descend donc un peu plus bas, à la 42ème place, pour trouver Vitaa et Slimane avec “Avant toi” qui enregistre 616K vues pour sa première semaine. Juste derrière, Dadju enregistre 605K vues pour “TPB” avec Koba LaD.

GIMS ne fait pas beaucoup mieux avec “Entre nous c’est mort” qui entre à la 48ème position avec 573K vues. Hornet la Frappe se classe 56ème avec “Plus le temps” (463K vues), Tayc s’installe juste derrière avec “Moi, je prouve” (463K vues) et ICO fait entrer “Stéphanie” 58ème avec 445K vues.

Pour sa première semaine, Billie Eilish affiche “xanny” à la 66ème place (405K vues) et 4Keus entre 71ème avec “Vie d’artiste” (372K vues). On termine ce petit tour des nouveautés avec Seth Gueko et Stos qui entrent 100ème avec “Tel père tel fils” qui affiche 269K vues sur sa première semaine.