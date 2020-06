Yelle se déchaîne sur le tatami avec “Karaté”

En prélude à la parution de son nouvel album attendu dans les bacs à la rentrée, Yelle lève le voile sur l’estival “Karaté” en écoute sur aficia !

Quelques semaines après avoir déclaré son amour pour la France à travers “Je t’aime encore”, un single personnel et sombre particulièrement réussi, Yelle précise l’arrivée imminente d’un quatrième disque studio. Le premier depuis Complètement fou paru en 2014 et de nombreux titres dévoilés hors album.

Baptisé L’ère du Verseau, ce nouveau disque sera disponible dans les bacs le 4 septembre prochain et renferme dix pistes dont le premier single et une nouvelle version de l’extrait “Un million” présenté quatre ans plus tôt. Afin d’accompagner l’annonce des précommandes, l’artiste a également levé le voile sur le délirant “Karaté”.

Un nouveau single dansant

C’est un nouveau titre qui devrait déchaîner les fans de Yelle lors des prochains rendez-vous scéniques et notamment à la Cigale de Paris les 29 et 30 octobre prochain. En effet, “Karaté” permet à l’artiste de renouer avec son univers décalé et haut en couleur. Inimitable, celle qui ne manque pas de mordant parvient toujours à créer la surprise, comme elle l’avait notamment fait ces dernières années avec “Ba$$in” ou “OMG!!!”

Si elle avait montré une facette plus poétique et mélancolique de sa plume avec “Je t’aime encore”, Yelle met cette fois-ci à l’honneur les sonorités electro-pop sur une production vive et piquante qui s’apprécie essentiellement pour son rythme enivré. Les paroles ne se résument qu’à une seule phrase répétitive mais terriblement addictive qui sonne comme un mantra.

Écoutez “Karaté”, le nouveau titre de Yelle :