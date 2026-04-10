Arca M revient avec “Attrape-cœurs” , une ballade pop tintée de sonorités hip-hop ! Un morceau rafraîchissant à découvrir sur aficia !

Arca M, c’est avant tout un duo formé par deux frères jumeaux. Évoluant entre plusieurs styles, ils ont su fusionner leurs influences pour proposer une musique hybride, à la frontière entre pop indie et sonorités hip-hop.

Après leur dernier Ep : Enfants intérieurs , sorti en 2025, les deux artistes reviennent avec un nouveau single, “Attrape-cœurs”, en collaboration avec Shaga. En attendant un EP prévu pour la fin de l’année, ce titre explore les questionnements amoureux qui traversent leur génération.

“Le champ des attrape-cœurs, tout le monde s’en plaint, mais tout le monde y revient… et ça n’avance pas .”

Comme un piège qui se répète à l’infini, les attrape-cœurs attirent, capturent et retiennent. On y tombe sans s’en rendre compte, et même lorsqu’ils blessent, ils continuent de nous appeler, encore et encore. Une métaphore des relations auxquelles il est difficile d’échapper, comme un cycle inévitable que chacun finit par traverser.

Des questionnements teintés de mélancolie, portés par des sonorités pourtant festives, invitent à s’évader de cette réalité complexe. Avec ce titre, Arca M offre un instant de répit : oublier ses peines de cœur… le temps de danser.

Si vous voulez avoir la chance d’écouter ce titre en live le duo performera le 25 avril 2026 à Champs-sur-Marne !

En attendant découvrez le titre “Attrape-cœurs” disponible sur toutes les plateformes !