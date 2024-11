FAST BOY : le portrait électro de la semaine

FAST BOY commence à se faire un nom dans la musique électronique européenne. aficia vous propose de traverser la frontière pour les connaître un peu plus.

Ces dernières années, il est bon d’être anglais ou allemand pour se lancer dans une carrière dans les musiques électroniques. En effet, ces deux viviers révèlent presque chaque mois des nouveaux talents. La scène anglaise se veut plus underground, sombre avec des sons inspirés de la drum’n’bass, du dubstep ou de la house. Les allemands, eux, sont un peu plus lumineux avec des sons tropicaux, ensoleillés et qui respectent un peu plus les codes de l’EDM classique. Eh bien FAST BOY mixe un peu ces deux ambiances.

Mais qui se caché derrière FAST BOY ?

Vous l’aurez compris, nous nous trouvons en Allemagne, la patrie des Felix Jaehn, Robin Schulz et autres Topic. FAST BOY s’est seulement formé en 2021 et réunit les frères Lucas et Felix Hain (faut-il s’appeler Felix pour être DJ ?). Ils commencent à se faire un nom en produisant pour les artistes confidentiels avant de voir plus gros. Ils apparaissent en effet en 2022 sur l’immense “Bad Memories” des italiens MEDUZA. Le titre va être un très gros tube en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, permettant aux frères d’ouvrir des portes. S’en suivra des collaborations avec des DJs européens comme Hugel et Ofenbach pour les français, Alle Farben ou encore Martin Jensen.

Une rampe de lancement pour une carrière solo

Ce n’est qu’en 2023 qu’ils propulsent leur 1er single en leur nom : “Forget You”, en collaboration avec leur compatriote Topic. Là aussi, FAST BOY va profiter de la forte notoriété pour ce dernier pour exploser. Le morceau sera un immense tube en Allemagne. Les alliances se font de plus en plus prestigieuses. R3hab ou Tiesto font appel à leur service et agrandit leur tableau de chasse. En somme, l’adage « bien s’entourer pour profiter de la vague » est plus que jamais vérifié.

“Wave”, leur troisième single, sort au milieu de l’été. Là encore, ils tapent dans le mille. Pendant plusieurs semaines, ce morceau sera le plus diffusé sur les radios allemandes. Il a perdu son trône la semaine dernière. Pour le moment, cela ne se traduit pas dans les charts. En effet, comme en France, le rap est omniprésent dans les classements streaming dans ce pays. Il est tout de même #11 sur Shazam chez nos voisins, ce qui est un bon indicateur de sa popularité.

Une efficacité hors pair

Et il faut dire que ce “Wave” est redoutable dans sa production tout en synthé et sa vibe un peu 80’s. On ne s’y trompe pas puisqu’il s’agit d’une relecture du titre “Self Control” signé Raf, un chanteur italien. Sorti en 1984, il a également été interprété pour la chanteuse Laura Branigan la même année. L’ambiance du morceau, rudement efficace, le sublime et le remet au goût du jour à merveille. Cette nouvelle jouvence le modernise incroyablement, tout en respectant son ADN. Vous allez l’avoir en tête dès la première écoute. Signé sur le label Virgin, le hit traverse les frontières. Il est joué en boucle sur Europe 2 (pas un hasard donc) depuis quelques semaines.

Découvrez “Wave” de FAST BOY & Raf :

Entre temps, leur 4ème single “Last Summer” a été dévoilé, avec là encore beaucoup de prestige dans les collaborations : Moby et la très demandée Sophie & The Giants.