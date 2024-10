Portrait pop : Gigi Perez nous hypnotise avec “Sailor Song”

aficia vous propose de partir à la découverte de la (peut-être) artiste de 2025 : Gigi Perez. Succombez à son titre “Sailor Song”.

Son CV

Tout commence en 2021 pour Gigi Perez. L’artiste américaine propose un 1er titre post-covid nommé “Sometimes (Backwood)”, suivi rapidement par “Celene”. Ce dernier est un hommage à sa soeur disparue récemment et précipitamment. Forte de la viralité de ces deux morceaux sur TikTok, l’artiste lance un 1er EP de titres jusqu’ici inédits, nommé How To Catch A Falling Knife. Toujours empreint de douleur et de vulnérabilité, l’essai (que nous écoutons en tapant ces lignes) est réellement captivant.

Il ne plonge dans un univers tantôt rock, tantôt folk. Les harmonies musicales sont scotchantes, frissonnantes. Et la voix de l’artiste est singulière, difficile de déterminer qu’il s’agit d’une femme sur la plupart des morceaux. Elle est douce, vulnérable mais peut aussi se montrer forte et majestueuse. Pour comprendre cette dualité, plongez dans les titres “Kill For You” et “Glue” (les meilleurs du projet), très différents et illustrant parfaitement le propos précédent. La couleur du disque est très automnal, clair-obscur et donc de saison. Gigi Perez le qualifie de Hunter Forest Green (Chasseur, Forêt, Vert).

L’artiste cartonne aujourd’hui avec un nouveau morceau nommé “Sailor Song”.

Gigi Perez en chiffres

13,7 millions d’auditeurs sur Spotify

“Sailor Song” : #20 des titres les plus écoutés dans le monde sur Spotify, #13 aux USA, #6 au Royaume-Uni, #37 en Allemagne

1er titre de l’artiste classé aux USA et au Royaume-Uni, dans le top 50 actuellement

1ères parties de Coldplay et de Noah Cyrus, la scène était le lieu où elle s’épanouit le mieux musicalement

Son actu

Vous l’aurez compris, ce morceau “Sailor Song” a réussi à devenir un hit en 1 petit mois. Sa carrière ne fait que de commencer et nous sommes persuadés qu’ils seront dans toutes les oreilles cet hiver. Et pour ceux qui l’ont entendu à la volée, vous serez surpris de savoir que c’est une femme qui chante. Encore une fois, c’est sur TikTok qu’il a fait ses armes, le clip de morceau ayant été repris des milliers de fois.

Le titre queer (Gigi Perez l’est ouvertement) détaille son besoin d’amour et son homosexualité. La voix de l’artiste y est saisissante, presque hypnotique. En fermant les yeux, on s’envole et se sent léger. Musicalement, il est plus lent que les morceaux de l’EP détaillé ci-dessus. L’instrumentale se contente d’une guitare acoustique et d’un son soufflé qui renforce ce sentiment de légèreté , de même que les vocalises lyriques présentes sur le début du titre. La vidéo est tout aussi poétique et belle que le morceau.

Découvrez “Sailor Song” de Gigi Perez :