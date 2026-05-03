Gisèle repousse tout à “Demain”

Plusieurs mois après la parution de son dernier EP, Gisèle signe son retour avec un nouveau single intitulé “Demain”, à découvrir sans plus attendre sur aficia.

Passionnée de chant et de danse depuis l’enfance, Gisèle nourrit très tôt le rêve d’embrasser une carrière artistique. Repérée en 2023, elle construit depuis un univers singulier, qui ne cesse de gagner en maturité et en visibilité. Après deux années particulièrement prolifiques, marquées par la sortie de deux projets aux contours electro-pop, Hydre et Antheia +, l’artiste affirme peu à peu son identité musicale et trace une trajectoire prometteuse.

Fort de près de 3 millions de streams, ce début de parcours convaincant lui permet aujourd’hui de revenir avec un nouveau single inédit. Un retour qui laisse donc entrevoir la préparation d’un album, attendu possiblement en fin d’année. C’est avec “Demain” que Gisèle opère ce comeback.

Un single entre fragilité et lucidité

Sur ce nouveau titre, Gisèle mêle l’intimité d’un piano délicat à une production electro-pop à la fois aérienne et percutante. Elle nous entraîne ainsi dans une réflexion universelle, celle de repousser au lendemain ce que l’on redoute d’affronter aujourd’hui. Mais le temps ne guérit pas tout, surtout lorsque les blessures restent enfouies. À travers ce morceau très réussi, l’artiste met en lumière cette fuite en avant d’une manière poétique.

“Peut-être que je rentrerai demain / Et chaque pas que je fais m’emmène plus loin / J’ai encore des choses à faire, ça j’verrai demain / Je suis le plan dessiné dans le creux de mes deux mains”. Avec ces mots, Gisèle livre un texte à la fois intime et ciselé, porté par une interprétation sincère. Le clip, quant à lui, apporte une dimension visuelle lumineuse au morceau. Tourné lors d’un voyage entre amis au Mexique, il capture des instants de liberté et de douceur, comme une parenthèse estivale. Une échappée belle qui contraste avec les émotions plus profondes que la chanteuse tente d’apaiser.

Visionnez le clip de “Demain” :