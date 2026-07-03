Johnny Jane transforme la nostalgie en hymne fédérateur avec “Plan B”

Johnny Jane a dévoilé, le 26 juin, “Plan B”, son nouveau single dans lequel il transforme la nostalgie en un hymne fédérateur. À découvrir sur aficia.

Johnny Jane est de retour avec “Plan B”, son nouveau single dévoilé le 26 juin et deuxième focus de son prochain album. Entre pop lumineuse et nostalgie assumée, l’artiste signe un titre qui capture les doutes et les envies d’une génération partagée entre l’insouciance de la jeunesse et les responsabilités de l’âge adulte.

Porté par un refrain accrocheur, “Plan B” transforme la nostalgie en une chanson fédératrice, à la fois légère et touchante. Avec son gimmick addictif et son énergie douce-amère, le morceau s’impose comme un titre efficace et marquant.

Un clip à l’esthétique vintage

Pour accompagner cette sortie, Johnny Jane dévoile également un clip à l’esthétique vintage réalisé en pleine canicule ! On y suit l’artiste au cœur d’une soirée dans un appartement où des amis se retrouvent pour faire la fête, avant de le retrouver sur le toit d’un immeuble, sous un ciel bleuté. Les images alternent entre ces deux décors au rythme du refrain, renforçant le sentiment de liberté et de nostalgie qui traverse la chanson.

Avec “Plan B”, Johnny Jane continue de préparer le terrain avant la sortie de son prochain album. Deux ans après un premier opus qui lui a permis de se produire à l’Olympia et de remplir deux dates au Trianon, le chanteur voit déjà plus grand. Il retrouvera son public au Zénith de Paris en avril 2027 avant de partir en tournée dans toute la France !

Inès Fakche

Découvrez le clip de “Plan B” de Johnny Jane :