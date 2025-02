Mr Tout le Monde, le portrait électro de la semaine !

Mr Tout le Monde est un artiste de la scène électro sur lequel on peut compter. aficia en tire son portrait cette semaine.

Son CV

Certains diront que c’est un artiste sous-coté. Mr Tout le Monde, c’est d’abord un nom évocateur, celui d’un artiste qui préfère la sincérité à l’ostentation. Si l’on ne connaît pas son vrai identité, ce musicien s’est d’abord fait connaître en 2019 avec “Night Time”. Depuis il n’a jamais vraiment quitté les plateformes de streaming avec une belle cadence. DJ, producteur et chanteur, il est un artiste français des plus singuliers sur lequel la scène électro peut compter.

Mr Tout le monde en chiffres

Signé chez Inside Records en 2019, Mr Tout le Monde fait partie de ces français aux près de 2 millions d’auditeurs mensuels sur la plateforme Spotify. C’est juste énorme ! L’artiste trace sa route sans tapage mais avec une authenticité qui fait mouche. Il publiait il y a quelques mois son troisième opus YOU dont sont extraits les morceaux “My Lover”, “Wonderful World” ou “Thinking Of” qui cumulent à eux trois 30 millions de streams rien que sur la plateforme suédoise. L’album lui affiche déjà des scores ahurissants (100 millions de streams cumulés). Son plus gros succès à ce jour reste “Sunny Day” (91 millions de streams sur la même plateforme).

Son actualité

Nous vous le disions, avec son nouveau clip “If The Moon Could Talk”, le producteur polyvalent nous invite à lever les yeux vers le ciel et à rêver à travers une mélodie douce et enivrante. Le clip, offre quant à lui une véritable parenthèse hors du temps, une sorte de voyage reposant. Mr Tout le Monde confirme qu’il est un doux rêveur et qu’il la tête dans les étoile.

Découvrez le clip “If The Moon Could Talk” de Mr Tout le monde :